EU: Putin je politično odgovoren za umore kritikov

"Žal obstaja dolg seznam neuspešnih in uspešnih umorov kritičnih in neodvisnih osebnosti v Rusiji, med njimi politikov in novinarjev," je povedala tiskovna predstavnica visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella. Številni primeri niso bili preiskani, ostajajo nerazrešeni, storilci pa niso odgovarjali, je še poudarila.

Poleg tega so ruske sile nezakonito delovale proti Ukrajini in sodelovale v drugih konfliktih. "Veste, da Vladimir Putin kot predsednik Ruske federacije nazadnje nosi odgovornost za ruske sile, politiko in dejanja," je poudarila.