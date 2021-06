EU s četrtim svežnjem sankcij kaznovala tudi Lukašenkovega sina in snaho

EU je potrdila nove sankcije proti 86 posameznikom in pravnim osebam, odgovornim za zatiranje oziroma hude kršitve človekovih pravic v Belorusiji ter za prisilni pristanek Ryanairovega letala v Minsku in aretacijo opozicijskega novinarja Romana Protaseviča. Ukrep je že objavljen v uradnem listu EU. To je četrti sveženj sankcij, kmalu se pričakuje še peti. Pri tem gre sicer za doslej najostrejši sveženj sankcij unije zaradi zatiranja v tej državi.

icon-expand EU je potrdila četrti sveženj sankcij zaradi zatiranja v Belorusiji. (Na fotografiji protesti v Belorusiji) FOTO: AP

Ministri, ki so se pred zasedanjem na zajtrku pogovorili z vodjo beloruske opozicije Svetlano Tihanovsko, so potrdili sankcije proti 78 posameznikom in osmim pravnim osebam, piše v uradnem listu. Sedem posameznikov in eno podjetje v državni lasti so kaznovali zaradi odgovornosti za prisilni pristanek Ryanairovega letala in aretacijo Romana Protaseviča. Med kaznovanimi sta obrambni minister Viktor Hrenin ter minister za promet in zveze Aleksej Avramenko. Med preostalimi kaznovanimi posamezniki sta tudi sin beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka Dimitri in predsednikova snaha Lilija, ki je poročena z njegovim najstarejšim sinom Viktorjem Lukašenkom. Za posameznike to pomeni prepoved potovanja v unijo in zamrznitev premoženja, v primeru pravnih oseb pa gre za zamrznitev premoženja.

To je četrti sveženj takšnih sankcij zaradi zatiranja prebivalstva v Belorusiji. Ob upoštevanju današnje odločitve je na kazenskem seznamu skupno 166 posameznikov, med njimi tudi Aleksander Lukašenko, in 15 pravnih oseb. Poleg tega je EU v začetku junija zaradi prisilnega pristanka Ryanairovega letala zaprla svoj zračni prostor za letala beloruskih letalskih družb.

Zunanji ministri EU so danes v Luksemburgu dosegli dogovor glede gospodarskih sankcij proti oblastem v Belorusiji. Gospodarske sankcije naj bi se nanašale na finančni, energetski in kemični sektor. Formalna odločitev se pričakuje v prihodnjih dneh oziroma po vrhu unije, ki bo v četrtek in petek v Bruslju.

Zunanji ministri EU pa so danes tudi podprli peti sveženj sankcij – gospodarske sankcije v finančnem, energetskem in kemičnem sektorju, ki naj bi jih unija dorekla do zasedanja voditeljev članic, ki bo v četrtek in petek v Bruslju. Logar: EU z gospodarskimi sankcijami cilja na denarnice Lukašenkovega režima EU želi z načrtovanimi gospodarskimi sankcijami zaradi represije v Belorusiji kaznovati denarnice režima predsednika Aleksandra Lukašenka, pa je medtem poudaril vodja slovenske diplomacije Anže Logar po zasedanju zunanjih ministrov EU.

icon-expand Zunanji ministri EU so danes v Luksemburgu podprli gospodarske sankcije zoper Belorusijo. Te bo unija po napovedih dorekla do četrtka. (Na fotografiji zunanji minister Logar z vodjo beloruske opozicije Tihanovsko.) FOTO: Damjan Žibert

Da je EU danes potrdila četrti sveženj sankcij proti posameznikom in pravnim osebam, odgovornim za zatiranje v Belorusiji, ministri pa so podprli tudi peti sveženj – sektorske sankcije, ki naj bi jih unija uradno sprejela do vrha ta konec tedna, je Logar povedal tudi v virtualnem pogovoru s slovenskimi dopisniki v Bruslju.

Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell je že ob prihodu sicer izpostavil, da je namen teh sankcij vršiti pritisk, ki bo bolel beloruske oblasti in spremenil njihovo ravnanje. Namen teh sankcij je finančno izčrpati režim v Belorusiji, je ob prihodu izpostavil nemški zunanji minister Heiko Maas. "Mislim, da bodo te sankcije bolele. Upam, da bodo bolele tako zelo, da bodo spravile režim na kolena," pa je dejal vodja luksemburške diplomacije Jean Asselborn.

Takšne sankcije imajo vselej gospodarski vpliv tudi na članice unije, a države so načelne in tudi Slovenija bo načelna, je poudaril minister. Cilj sankcij so po njegovih besedah demokratične volitve z opazovalci iz EU in drugih mednarodnih institucij, ki bodo potrdili verodostojnost volitev. Logar, ki se je večer pred zasedanjem sestal s Tihanovsko, ministri pa so se z njo pogovorili tudi na zajtrku pred zasedanjem, je povedal, da jim je predstavila predloge beloruske opozicije, kako do cilja – sklica demokratičnih volitev. Beloruska opozicija, ki med drugim govori že o šestem krogu sankcij, po Logarjevih besedah želi, da se omogoči šolanje na daljavo tistim, ki so jih zaradi nestrinjanja z oblastmi vrgli s fakultet, da se omogoči delo oziroma poslovanje tistim ljudem in podjetjem, ki so izgubili službe ali posel, ter da se zagotovi sredstva za nadaljnji boj na terenu. Predlaga tudi, da se Belorusijo začasno izključi iz Interpola, da ne bi režim zlorabljal podatkovnih baz za dostop do beloruskih državljanov v tujini, da se olajša vizumsko ureditev, da se ne potrjuje akreditivov beloruskim veleposlanikom v članicah unije in da se ne gosti predstavnikov režima. Beloruska opozicija sicer po Logarjevih navedbah pravi, da sankcije unije imajo vpliv. To po njegovih besedah potrjujejo tudi informacije, da je nekatere ministre članic unije klical beloruski kolega. V Minsku naj bi obljubljali, da bodo prijetega opozicijskega novinarja Protaseviča v znak popuščanja prepeljali iz zapora v hišni pripor, a EU bo vztrajala pri izpolnitvi vseh zahtev, je poudaril Logar. Te zahteve so: takojšnja in brezpogojna izpustitev političnih zapornikov in pridržanih zaradi miroljubnega zavzemanja za temeljne svoboščine, takojšnja ustavitev nasilja in represije, kaznovanje odgovornih za represijo nad prebivalstvom ter iskren in vključujoč dialog s civilno družbo z namenom sklica demokratičnih volitev.

Slovenski zunanji minister Anže Logar se udeležuje zasedanja zunanjih ministrov EU. Ob prihodu na zasedanje je izpostavil, da je unija glede Belorusije poenotena, ter da bodo zavzeli zelo ostro stališče glede kršenja človekovih pravic in drugih kršitev režima predsednika Aleksandra Lukašenka.

Belorusija bo aktualna tudi med slovenskim predsedovanjem Svetu EU. Logar je spomnil, da bo decembra vrh EU in vzhodnega partnerstva, pri čemer se odpira vprašanje, koga iz Belorusije povabiti na ta vrh unije s šestimi vzhodnimi sosedami. Po eni strani je Evropski parlament sprejel deklaracijo, da ne priznava beloruskega režima, po drugi strani pa tudi demokratična opozicija ni uradno priznana, je Logar ponazoril dilemo. Ministri so se odločili, da bodo odločitev o tem sprejeli pozneje, bliže vrhu. Strinjali so se tudi, da bi bilo treba organizirati vrh oziroma konferenco o Belorusiji, na kateri bi dorekli to in druga aktualna odprta vprašanja, je še pojasnil slovenski zunanji minister. Poleg Belorusije sta bili osrednji temi današnjega zasedanja še Irak in odnosi z Latinsko Ameriko. V povezavi s slednjo se pričakuje v prihodnjih šestih mesecih več dejavnosti unije, je dejal Logar in napovedal, da bo v času slovenskega predsedovanja obiskal to regijo.