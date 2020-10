EU s sankcijami nad šest Rusov in eno organizacijo zaradi zastrupitve Navalnega

Do soglasja glede sankcioniranja so prišli na srečanju evropskih veleposlanikov v Bruslju, so za dpa potrdili viri iz evropske diplomacije. V naslednjih nekaj dneh naj bi bile dorečene in zatem implementirane še podrobnosti glede zamrznitve premoženja in omejitev potovanj.

Odločitev sledi ponedeljkovi, ko so zunanji ministri EU dosegli dogovor o sankcijah proti Rusiji zaradi zastrupitve Alekseja Navalnega.