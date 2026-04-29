EU s subvencijami blaži energetski šok zaradi vojne z Iranom

Evropska komisija je napovedala, da bo EU pokrila do 70 % dodatnih stroškov za gorivo, elektriko in gnojila, ki so posledica vojne na Bližnjem vzhodu, poroča The Guardian. Najbolj prizadeta podjetja v kmetijstvu, ribištvu in cestnem prometu bodo lahko do konca leta prejela pomoč do 50.000 evrov na podjetje, in to z minimalno dokumentacijo. Namen ukrepa je hitro ukrepanje, saj Bruselj ocenjuje, da se številna mala in srednja podjetja soočajo z eksistenčno grožnjo.

Pomoč bo na voljo tudi energetsko intenzivnim panogam, kot so jeklarska, kemična in del železniškega sektorja, ki bodo lahko uveljavljale do 70 % povračila dodatnih stroškov električne energije. Države članice bodo shemo prilagodile nacionalnim razmeram, vendar bo osnovna pomoč za male prevoznike, kmete in ribiče poenotena in brez zahtev po dokazilih, kot so računi za gorivo.

Podpredsednica Evropske komisije Teresa Ribera je ob tem poudarila, da so ukrepi lahko razlika med "preživetjem ali zaprtjem" številnih podjetij. Komisija ocenjuje, da bodo cene nafte in plina ostale visoke še mesece, tudi če bi se konflikt kmalu končal, saj so bile dobavne verige resno prizadete, zlasti po zapori Hormuške ožine, ki je povzročila 61-odstotno podražitev gnojil v enem samem mesecu.