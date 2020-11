EU se bo na srečanju G20 zavzemala za dodatna sredstva za odkrivanje cepiv

Sprva je bilo načrtovano, da bi vrh G20 potekal v Rijadu v Savdski Arabiji, a je to pandemija covida-19 preprečila. Zasedanje bo zato potekalo preko videokonference, kar bo po mnenju analitikov precej okrnilo pomen srečanja, glede na to, da so tovrstni vrhi običajno priložnost za pogovore voditeljev držav na štiri oči.

Na srečanju bosta v imenu Evropske unije sodelovala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Po napovedih bosta poskušala pridobiti tudi dodatna sredstva za odkrivanje cepiv proti covidu-19.

Članice G20 so za boj proti pandemiji doslej namenile 21 milijard dolarjev (17,7 milijarde evrov), za zaščito svetovnega gospodarstva pa ločeno 11.000 milijard dolarjev (9258 milijard evrov). Kljub temu so pod vse večjim pritiskom, naj storijo več za preprečitev zloma gospodarstev v državah v razvoju.

Med temami tokratnega vrha G20 so med drugim tudi podnebne spremembe in naraščajoča družbena neenakost v svetu.

V tej skupini sta sicer zastopani dve tretjini celotnega prebivalstva na svetu, gospodarsko gledano pa predstavlja 85 odstotkov bruto svetovnega proizvoda. Sestavljajo jo Argentina, Avstralija, Brazilija, Kanada, Kitajska, Evropska unija, Francija, Nemčija, Indija, Indonezija, Italija, Japonska, Mehika, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Savdska Arabija, Turčija, Velika Britanija in ZDA.