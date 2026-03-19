EU se boji izpada ameriških digitalnih storitev

Po anketi, izvedeni med 5079 državljani vseh 27 držav Evropske unije, velika večina meni, da scenarij nenadne prekinitve dostopa do ameriških tehnologij ni le teoretičen, temveč povsem mogoč, poroča Politico. Več kot polovica vprašanih ocenjuje, da gre že za konkretno tveganje. Takšno razmišljanje je spodbudilo vlade, da pospešeno iščejo načine za zmanjšanje odvisnosti od tujih ponudnikov, zlasti na področjih oblaka, komunikacij in umetne inteligence.
Pomemben dejavnik teh skrbi je ideja t. i. "stikala za izklop", po kateri bi lahko ameriški predsednik vplival na tehnološka podjetja in jih prisilil k prekinitvi storitev v Evropi. Dodatno zaskrbljenost je povzročil primer, ko je mednarodni tožilec, potem ko so ZDA proti njemu uvedle sankcije, izgubil dostop do svojega elektronskega poštnega računa, ki ga je gostilo ameriško podjetje Microsoft.
Predstavnica EU za tehnologijo Henna Virkkunen opozarja, da takšna odvisnost predstavlja strateško ranljivost. "V teh časih ... odvisnosti se lahko uporabijo kot orožje proti nam," je dejala. Zato vse več anketirancev podpira razvoj lastnih rešitev in t. i. "evropske poti", ki bi zagotovila večjo digitalno suverenost.
Kljub temu prehod ne bo hiter. Evropske institucije že sprejemajo prve korake, vendar opozarjajo, da popolna neodvisnost zahteva čas, investicije in usklajeno delovanje držav članic. Evropska komisija medtem pripravlja nove predloge, ki bodo določili, kateri ponudniki se lahko štejejo za suverene in na katerih področjih bo uporaba domačih rešitev nujna za zaščito podatkov in ključnih sistemov.
Ameriški predstavniki in tehnološka podjetja poskušajo pomiriti evropsko javnost. Kot piše Politico trdijo, da scenarij popolnega "izklopa" ni verjeten, ter poudarjajo, da bi se takšnim odločitvam tudi uprli. Hkrati razvijajo tehnične rešitve, ki naj bi zagotovile delovanje storitev tudi v primeru motenj. Kljub tem zagotovilom raziskava kaže, da nezaupanje Evropejcev ostaja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.