Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

EU se boji izpada ameriških digitalnih storitev

Bruselj, 19. 03. 2026 15.33 pred 2 urama 2 min branja 24

Avtor:
L.M.
Thenologija

Evropa se vse bolj zaveda svoje močne odvisnosti od ameriških tehnoloških podjetij in tveganj, ki jih to prinaša. Nova raziskava kaže, da večina Evropejcev verjame, da bi lahko Združene države v določenem trenutku omejile dostop do ključnih digitalnih storitev, kar bi imelo resne posledice za gospodarstvo in vsakdanje življenje.

Po anketi, izvedeni med 5079 državljani vseh 27 držav Evropske unije, velika večina meni, da scenarij nenadne prekinitve dostopa do ameriških tehnologij ni le teoretičen, temveč povsem mogoč, poroča Politico. Več kot polovica vprašanih ocenjuje, da gre že za konkretno tveganje. Takšno razmišljanje je spodbudilo vlade, da pospešeno iščejo načine za zmanjšanje odvisnosti od tujih ponudnikov, zlasti na področjih oblaka, komunikacij in umetne inteligence.

Pomemben dejavnik teh skrbi je ideja t. i. "stikala za izklop", po kateri bi lahko ameriški predsednik vplival na tehnološka podjetja in jih prisilil k prekinitvi storitev v Evropi. Dodatno zaskrbljenost je povzročil primer, ko je mednarodni tožilec, potem ko so ZDA proti njemu uvedle sankcije, izgubil dostop do svojega elektronskega poštnega računa, ki ga je gostilo ameriško podjetje Microsoft.

Predstavnica EU za tehnologijo Henna Virkkunen opozarja, da takšna odvisnost predstavlja strateško ranljivost. "V teh časih ... odvisnosti se lahko uporabijo kot orožje proti nam," je dejala. Zato vse več anketirancev podpira razvoj lastnih rešitev in t. i. "evropske poti", ki bi zagotovila večjo digitalno suverenost.

Kljub temu prehod ne bo hiter. Evropske institucije že sprejemajo prve korake, vendar opozarjajo, da popolna neodvisnost zahteva čas, investicije in usklajeno delovanje držav članic. Evropska komisija medtem pripravlja nove predloge, ki bodo določili, kateri ponudniki se lahko štejejo za suverene in na katerih področjih bo uporaba domačih rešitev nujna za zaščito podatkov in ključnih sistemov.

Ameriški predstavniki in tehnološka podjetja poskušajo pomiriti evropsko javnost. Kot piše Politico trdijo, da scenarij popolnega "izklopa" ni verjeten, ter poudarjajo, da bi se takšnim odločitvam tudi uprli. Hkrati razvijajo tehnične rešitve, ki naj bi zagotovile delovanje storitev tudi v primeru motenj. Kljub tem zagotovilom raziskava kaže, da nezaupanje Evropejcev ostaja.

digitalna suverenost ameriške tehnologije varnost podatkov EU

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natmat
19. 03. 2026 18.11
Nespametno je nositi vsa jajca v eni košari...posebno pri oranžnih kokoših...
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 18.11
Zamudili ste 20 let, da bi razvijali svoje!
Odgovori
0 0
Rde?a pesa in hren
19. 03. 2026 18.08
kdo se boji, kaj pa smo meli 50 let nazj? Pošto, navadno, telex, telefon in CB postaje in radioamaterje. Vse to deluje normalno, brez interneta
Odgovori
+2
2 0
PIKAPOLONICA1994
19. 03. 2026 18.01
Mrzli smo, če tako kihne Trump....brez sprenevedanja se nam to lahko zgodi čez noč....
Odgovori
-1
0 1
mungus
19. 03. 2026 17.48
glede gospodarstva ok bi res bila kriza...glede ostali internetnih sranj pa nobene škode....bi se folk vsaj mal bolj obrnil k sebi in familiji....ne pa da je že vse zblojeno zaradi tega interneta...pa to ne samo mladi ampak tastari niso nič boljši.
Odgovori
+2
3 1
Smuuki
19. 03. 2026 17.41
Evropa je ranljiva na vseh področjih. Odvisni smo od vseh. Uničevanje krščanske kulture, natura 2000, zeleni prehod, co2 kuponi je samo nekaj norosti kar so jih euro levaki uspeli spraviti v veljavo. Lgtb teorija, uvoz tujerodnih, invazivnih kultur je naslednji sklop norosti. Seštevek veh teh norosti nas je spravilo v podrejen položaj. V evropi ne bomo več delali, naštevali bomo samo pravice, umazana industrija je ukinjena, visokotehnološki izdelki so že stvar proizvodnje na kitajskem. Nekaj let nazaj smo proizvodnjo selili tja zdaj nimamo nič. Na področju vojske odvisni od tujih nakupov. Levaštvo ke strup ki ubija
Odgovori
+3
5 2
osservatore
19. 03. 2026 17.39
Evropska komisija in bruseljski foteljaši so tehniško nepismeni, ne razumejo nekaterih dejstev, zato se ukvarjajo z zamaški na plastičnih steklenicah in ukrivljenostjo kumaric. Morda jim bo sedaj počasi jasno kako zelo Evropa tehnološko zaostaja. Naštejmo nekatera dejstva: Widows, Word, Outlook, iOS, macOS, Google, Gmail, Android, GPS, Google Maps, Google Chrome, VISA, Mastercard, chatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, polprevodniška tehnologija in proizvodnja naprednih integriranih vezij, ...
Odgovori
+3
3 0
ZLATKO JAKLIN
19. 03. 2026 17.37
V celotni Evropi prepovedati in izgnati KFC in McDonalds ter ZDA pokazat sredinec kot je že omenil "tech". ZDA mislijo, da je Evropa njihova kolonija in to že od leta 1945. Sramota!! STOP Ameriški in Izraelski kolonizaciji.
Odgovori
-3
1 4
Greznica
19. 03. 2026 17.36
kr neki, ker rumen trač ...
Odgovori
+1
3 2
MojsterSplinter
19. 03. 2026 17.36
Če bomo vprašali Nemce, bomo začeli namesto ameriških uporabljati izraelske rešitve.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
19. 03. 2026 17.31
FB in IG lahko brez težav ukinejo v EU.
Odgovori
+0
2 2
thetech
19. 03. 2026 17.36
Vi komunisti, bi vedno nekaj ukinjali.
Odgovori
+2
2 0
Hvala...
19. 03. 2026 17.30
To pa vam res NE VERJAMEM..
Odgovori
+0
2 2
tech
19. 03. 2026 17.23
Pol je skrajni čas da začne EU na hitro delat na alternativah in pokaže ZDA sredinca. Lahko se samo vprašamo kaj sploh delajo te EU birokrati, da je EU tako zaostala na vseh področjih. Zgleda da so preveč zasedeni s pranjem denarja in ni časa za res pomembne premike.
Odgovori
+6
6 0
igor67
19. 03. 2026 17.36
Glavno da se zamašek drži plastenke.
Odgovori
+2
2 0
jung
19. 03. 2026 17.09
Enim še zdaj ni cepnilo, da amerika vodi svet že od prve sv. vojne naprej.
Odgovori
+3
7 4
proofreader
19. 03. 2026 17.09
Država lahko vklopi nazaj email pika si.
Odgovori
+0
5 5
hansola
19. 03. 2026 17.08
Trump se lahko na glavo postav pa to podjetja ne bodo naredila. Zgubijo skor 50% dobičkov, propade jim vse. ZDA pa lahko pomaha papa prvi peterici ekonomsko najmočnejših držav. Tehnologija je zraven orožja njihov največji izvoz. Druga nimajo, nimajo rudnin, nimajo ne ne-IT industrije, nimajo hrane. Bo pa super imeti v Evropi zaradi 'strahu' alternativo predvsem podjetjem kot je Visa in Mastercard, zakaj bi se procenti stekali v ZDA če se lahko sem?
Odgovori
+3
7 4
Zmaga Ukrajini
19. 03. 2026 16.28
Bravo! Končno se stvari premikajo v pravo smer. Res si ne želimo nekega maska, ki bo vojnemu zločincu omogočal svoje storitve, da bo ta lahko pobijal v vojni. Mislim, da bi maska zato morali tožiti pred Mednarodnim kazenskim sodiščem. Skratka, popoln odklop od Amerike ter skrb za lastno samooskrbo, je najboljša rešitev.
Odgovori
+7
13 6
NeXadileC
19. 03. 2026 16.18
"Evropske poti" večjega obsega, ne bo, ker Evropa, tako ne omogoča poslovnih modelov, ki bi spodbujali nastanek in razvoj podjetjih v rangu ameriških, kot tudi Evropa na številne načine, tudi s cenzuro (Digital Services Act in Digital Markets Act, posebej), opcije ki segajo izven "predpisanega modela", onemogoča.
Odgovori
+2
6 4
Verus
19. 03. 2026 16.02
Kjer ženska vodi, je samo napetost in konflikt!
Odgovori
+1
8 7
Verus
19. 03. 2026 16.01
Skregajmo se še s kom - bo boljše. Mogoče zdaj lahko prepovemo še Xiaomi ali Samsunga, da nam bo lažje.
Odgovori
-5
3 8
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573