EU se boji izpada ameriških digitalnih storitev

Po anketi, izvedeni med 5079 državljani vseh 27 držav Evropske unije, velika večina meni, da scenarij nenadne prekinitve dostopa do ameriških tehnologij ni le teoretičen, temveč povsem mogoč, poroča Politico. Več kot polovica vprašanih ocenjuje, da gre že za konkretno tveganje. Takšno razmišljanje je spodbudilo vlade, da pospešeno iščejo načine za zmanjšanje odvisnosti od tujih ponudnikov, zlasti na področjih oblaka, komunikacij in umetne inteligence.

Pomemben dejavnik teh skrbi je ideja t. i. "stikala za izklop", po kateri bi lahko ameriški predsednik vplival na tehnološka podjetja in jih prisilil k prekinitvi storitev v Evropi. Dodatno zaskrbljenost je povzročil primer, ko je mednarodni tožilec, potem ko so ZDA proti njemu uvedle sankcije, izgubil dostop do svojega elektronskega poštnega računa, ki ga je gostilo ameriško podjetje Microsoft.

Predstavnica EU za tehnologijo Henna Virkkunen opozarja, da takšna odvisnost predstavlja strateško ranljivost. "V teh časih ... odvisnosti se lahko uporabijo kot orožje proti nam," je dejala. Zato vse več anketirancev podpira razvoj lastnih rešitev in t. i. "evropske poti", ki bi zagotovila večjo digitalno suverenost.