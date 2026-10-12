EU širi seznam sankcij, tarča predvsem ruska vojaška industrija

Nove sankcije je na omrežju X potrdila Kaja Kallas, ki vodi zasedanje zunanjih ministrov, tudi slovenskega ministra Toneta Kajzerja, v Luxembourgu.
Kot je pojasnila, je več kot polovica sankcioniranih povezanih s proizvodno verigo balističnih raket. "S tem bo za Rusijo proizvodnja raket, s katerimi ubija Ukrajince, postala bistveno težja, počasnejša in dražja," je zatrdila in dodala, da je Evropa znova nastopila enotno.
Tako bo na seznamu sankcioniranih, za katere velja prepoved vstopa v EU in zamrznitev premoženja v uniji, več kot 4600 posameznikov in pravnih oseb. Sankcije bodo v veljavi tri leta z možnostjo nadaljnjega podaljšanja.
Zunanji ministri imajo danes na programu med drugim tudi razpravo o nadaljnji vojaški podpori Ukrajini pred prihajajočo zimo.
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