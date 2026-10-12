EU širi seznam sankcij, tarča predvsem ruska vojaška industrija

Nove sankcije je na omrežju X potrdila Kaja Kallas, ki vodi zasedanje zunanjih ministrov, tudi slovenskega ministra Toneta Kajzerja, v Luxembourgu.

Kot je pojasnila, je več kot polovica sankcioniranih povezanih s proizvodno verigo balističnih raket. "S tem bo za Rusijo proizvodnja raket, s katerimi ubija Ukrajince, postala bistveno težja, počasnejša in dražja," je zatrdila in dodala, da je Evropa znova nastopila enotno.