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EU širi seznam sankcij, tarča predvsem ruska vojaška industrija

Luxembourg, 12. 10. 2026 11.08 pred 55 minutami 1 min branja 6

Avtor:
STA
Vladimir Putin

Zunanji ministri držav članic EU so potrdili sankcije proti 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo rusko agresijo na Ukrajino, je sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Tarča največjega enkratnega povečanja seznama sankcioniranih doslej je ruska vojaška industrija.

Nove sankcije je na omrežju X potrdila Kaja Kallas, ki vodi zasedanje zunanjih ministrov, tudi slovenskega ministra Toneta Kajzerja, v Luxembourgu.

Kot je pojasnila, je več kot polovica sankcioniranih povezanih s proizvodno verigo balističnih raket. "S tem bo za Rusijo proizvodnja raket, s katerimi ubija Ukrajince, postala bistveno težja, počasnejša in dražja," je zatrdila in dodala, da je Evropa znova nastopila enotno.

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Tako bo na seznamu sankcioniranih, za katere velja prepoved vstopa v EU in zamrznitev premoženja v uniji, več kot 4600 posameznikov in pravnih oseb. Sankcije bodo v veljavi tri leta z možnostjo nadaljnjega podaljšanja.

Zunanji ministri imajo danes na programu med drugim tudi razpravo o nadaljnji vojaški podpori Ukrajini pred prihajajočo zimo.

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sankcije rusija agresija

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KOMENTARJI6

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EU Dig. Cenzura
12. 10. 2026 12.15
A še kar, še vedno ne bo miru. MIr bo takrat ko bo počilo in to je že napovedal Junker, da naj se potiska kar naprej dokler gre in dokler bo šlo.
Odgovori
0 0
nexus4321
12. 10. 2026 12.15
Te nase voditelje je treba rešit cimprej.
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0 0
metaloh
12. 10. 2026 12.08
Evropa širi sankcije...Trump pa vse podira...dajte že odpikat rumenoglavega.
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0 0
mario7
12. 10. 2026 11.58
Dodatne sankcije proti Rusiji? Putin se ne obremenjuje z tem. Ve da mu jih bo ukinil prijatelj trump
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+0
1 1
Dr Dre
12. 10. 2026 11.33
Zelenski je včeraj po 🇺🇲 TV povedal, da 🇺🇦 zmaguje. Tako samo brez panike, še naprej imamo dobiček iz naših investicij v 🇺🇦 vojno.. Tako pravi Zelenski, ki mu je mandat potekel pred dvema letoma, on bo vedel...
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+1
1 0
anatomija
12. 10. 2026 12.02
Mandat je Putinu potekel že pred 16 leti pa nič ne pišeš o tem . Ruska ustava za predsednika predvideva 2 petletna mandata . Ukrajinka ustava pa ne dovoljuje volitev med vojno . Enako je v večina držav po svetu . Torej je jasno kje sedi nelegitimen predsednik
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+2
2 0
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