EU sprošča 4,2 milijarde evrov za Madžarsko

Države članice EU so danes podprle odločitev Evropske komisije o sprostitvi 4,2 milijarde evropskih evrov za Madžarsko. Sredstva so bila zamrznjena zaradi obtožb o kršitvi pravne države v času bivšega premierja Viktorja Orbana. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila odločitev, ki pomeni novo poglavje za Madžarsko.

"Danes se začenja novo poglavje. Za Madžarsko in za Evropo," je na družbenem omrežju X danes sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen, potem ko so ministri EU, pristojni za evropske zadeve, na zasedanju v Luxembourgu prižgali zeleno luč sprostitvi sredstev.

EU je sredstva zadržala zaradi kršitev načela pravne države in temeljnih vrednot EU v času prejšnje vlade pod vodstvom Viktorja Orbana.

Po navedbah Evropske komisije je Budimpešta z reformami, izvedenimi po nastopu mandata premierja Petra Magyarja maja letos, odpravila pomanjkljivosti na področjih, kot sta javno naročanje in boj proti korupciji.

Obenem bodo madžarskim študentom in raziskovalcem ponovno odprli vrata programov Erasmus+ in Obzorja Evrope. Bruselj je leta 2022 iz programa Erasmus izključil več kot 20 madžarskih univerz, potem ko so v času prejšnje vlade prešle v last fundacij, povezanih z Orbanovimi političnimi zavezniki.

Von der Leyen je prejšnji mesec napovedala, da namerava komisija Madžarski sprostiti 4,2 milijarde evrov zamrznjenih kohezijskih sredstev, saj je država sprejela pomembne ukrepe za krepitev pravne države in zaščito finančnih interesov EU. Odločitvi so morale zeleno luč prižgati še države članice EU.

Evropska komisija je sicer že maja sporočila, da je pripravljena sprostiti skupno 16,4 milijarde evrov, če bodo reforme na Madžarskem uspešno izvedene. Poleg 4,2 milijarde evrov, ki se sproščajo zdaj, naj bi bilo dodatnih deset milijard evrov zagotovljenih iz evropskega sklada za okrevanje po pandemiji covida-19. Poleg tega se je Madžarska zavezala k reformam na področju akademske svobode, ki bi lahko Budimpešti zagotovile dodatnih 2,2 milijarde evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.