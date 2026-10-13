Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

EU sprošča 4,2 milijarde evrov za Madžarsko

Bruselj, 13. 10. 2026 15.59 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Evropska sredstva

Države članice EU so podprle odločitev Evropske komisije o sprostitvi 4,2 milijarde evropskih evrov za Madžarsko. Sredstva so bila zamrznjena zaradi obtožb o kršitvi pravne države v času bivšega premierja Viktorja Orbana. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila odločitev, ki pomeni novo poglavje za Madžarsko.

Države članice EU so danes podprle odločitev Evropske komisije o sprostitvi 4,2 milijarde evropskih evrov za Madžarsko. Sredstva so bila zamrznjena zaradi obtožb o kršitvi pravne države v času bivšega premierja Viktorja Orbana. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila odločitev, ki pomeni novo poglavje za Madžarsko.

"Danes se začenja novo poglavje. Za Madžarsko in za Evropo," je na družbenem omrežju X danes sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen, potem ko so ministri EU, pristojni za evropske zadeve, na zasedanju v Luxembourgu prižgali zeleno luč sprostitvi sredstev.

EU je sredstva zadržala zaradi kršitev načela pravne države in temeljnih vrednot EU v času prejšnje vlade pod vodstvom Viktorja Orbana.

Po navedbah Evropske komisije je Budimpešta z reformami, izvedenimi po nastopu mandata premierja Petra Magyarja maja letos, odpravila pomanjkljivosti na področjih, kot sta javno naročanje in boj proti korupciji.

Obenem bodo madžarskim študentom in raziskovalcem ponovno odprli vrata programov Erasmus+ in Obzorja Evrope. Bruselj je leta 2022 iz programa Erasmus izključil več kot 20 madžarskih univerz, potem ko so v času prejšnje vlade prešle v last fundacij, povezanih z Orbanovimi političnimi zavezniki.

Von der Leyen je prejšnji mesec napovedala, da namerava komisija Madžarski sprostiti 4,2 milijarde evrov zamrznjenih kohezijskih sredstev, saj je država sprejela pomembne ukrepe za krepitev pravne države in zaščito finančnih interesov EU. Odločitvi so morale zeleno luč prižgati še države članice EU.

Evropska komisija je sicer že maja sporočila, da je pripravljena sprostiti skupno 16,4 milijarde evrov, če bodo reforme na Madžarskem uspešno izvedene. Poleg 4,2 milijarde evrov, ki se sproščajo zdaj, naj bi bilo dodatnih deset milijard evrov zagotovljenih iz evropskega sklada za okrevanje po pandemiji covida-19. Poleg tega se je Madžarska zavezala k reformam na področju akademske svobode, ki bi lahko Budimpešti zagotovile dodatnih 2,2 milijarde evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
EU SREDSTVA MADŽARSKA

Hupanje in razgrajanje med poročnim 'sprevodom': svatom 11.000 evrov kazni

Zelenski: Zahodni zavezniki nas niso opozorili na ruski raketni napad

24ur.com Orban ne popušča, še naprej nasprotuje finančni pomoči Ukrajini
24ur.com EU potrdila finančno pomoč Ukrajini kljub nasprotovanju Madžarske
24ur.com Evropska komisija zamrznila evropska sredstva namenjena Madžarski
24ur.com Predsednica Evropske komisije naznanila sprostitev 16 milijard evrov za Madžarsko
24ur.com Madžarska ostala brez milijarde evrov iz skladov EU
24ur.com Sodišče EU Madžarski naložilo več kot 200 milijonov evrov kazni zaradi azilne politike
24ur.com Voditelji EU podprli začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Princ Harry razkril bolečo resnico o smrti mame Diane
Najstnica fantu poslala intimno fotografijo, nato pa doživela nočno moro
Najstnica fantu poslala intimno fotografijo, nato pa doživela nočno moro
Po spletu se širi nevaren trend, otroci pa ne razumejo posledic
Po spletu se širi nevaren trend, otroci pa ne razumejo posledic
Sin Magnifica objavil družinske fotografije, ob njih zapisal te besede
Sin Magnifica objavil družinske fotografije, ob njih zapisal te besede
zadovoljna
Portal
Po spravi nov šok: skupaj nista ni zdržala niti štiri mesece
Grayson: 'Nekateri modeli so narejeni za Gospodarsko razstavišče, drugi za Grand Palais'
Grayson: 'Nekateri modeli so narejeni za Gospodarsko razstavišče, drugi za Grand Palais'
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Znanstveniki so morda odkrili nov vzrok za visok krvni tlak in način za njegovo zdravljenje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
cekin
Portal
Ne prodajte je prehitro: tako lahko iz svoje elektrike iztržite več
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
moskisvet
Portal
Zvezdnici grozi do sedem let zapora: po nasilnem izpadu na letalu obtožena napadov
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Umrl zvezdnik serije Kriva pota
Umrl zvezdnik serije Kriva pota
Citroën obuja legendarnega spačka: prihaja električna različica
Citroën obuja legendarnega spačka: prihaja električna različica
dominvrt
Portal
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
okusno
Portal
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo
Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
voyo
Portal
Zabavljači
Vrni se k meni
Vrni se k meni
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009