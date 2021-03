EU sprožila postopek sankcij zaradi pridržanja Navalnega

Evropska unija je potrdila sankcije proti štirim predstavnikom ruskega pravosodja in organov pregona, ki so vpleteni v pridržanje opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. S tem so uradno sprožili postopek sankcij, o katerih so se zunanji ministri EU strinjali prejšnji teden.

icon-expand Aleksej Navalni FOTO: AP Sankcije bodo v veljavo stopile v torek. Diplomatski viri kot morebitne tarče novih sankcij navajajo ruskega generalnega tožilcaIgorja Krasnova, vodjo preiskovalnega odboraAleksandra Bastrikina, vodjo ruskega urada za zapore Aleksandra Kalašnikova in šefa nacionalne garde Viktorja Zolotova. V okviru sankcij bodo proti njim uvedli prepoved potovanj v Evropsko unijo, njihovo premoženje pa bodo zamrznili. Zunanji ministri EU so prejšnji teden dosegli politični dogovor o uvedbi novih sankcij proti odgovornim za prijetje in obsodbo ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell je ob tem je izrazil upanje, da za konkretne odločitve ne bo potreben več kot teden dni. Ruski namestnik zunanjega ministra Aleksander Gruško je danes sporočil, da ukrepi niso presenečenje ter zagotovil, da bo sledil odziv Rusije. icon-expand