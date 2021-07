EU svari pred obiskovanjem priljubljenih grških otokov

Grčija si je letos prizadevala, da bi otoke tržila kot območja brez covida, v upanju, da bi pritegnila čim več obiskovalcev in oživila ranjeno turistično industrijo. Kljub temu, da so junija zabeležili precej visoko število obiskov, pa trenutno ni jasno, kako se bo do konca odvila letošnja turistična sezona.

"Čakamo, kako se bodo turistični trgi odzvali," je za Sky News dejal Manolis Markopoulos, predsednik združenja hotelirjev na Rodosu, kjer je več kot 90 odstotkov turistov iz tujine. Grčija je bila nedavno prisiljena uvesti tedensko policijsko uro in prepoved predvajanja glasbe v lokalih na svojem zabaviščnem otoku Mykonos, potem ko se je število okužb v začetku tega meseca povečalo.

Junija je grška centralna banka navedla, da bi lahko trajalo dve do tri leta, da se potovanja in izdatki vrnejo na rekordno raven iz leta 2019, ko je Grčija zabeležila več kot 33 milijonov turistov in 18 milijard evrov prihodkov. Centralna banka predvideva, da bo obseg letošnjih prihodkov dosegel 40 odstotkov prihodkov iz leta 2019.