EU uvaja enotno digitalno potrdilo o davčnem rezidentstvu

Nova pravila se nanašajo predvsem na primere, ko morajo vlagatelji, ki so rezidenti ene članice EU, plačati davek na kapitalski dobiček, pridobljen v drugi državi. Da bi preprečili dvojno obdavčitev takšnih posameznikov ali podjetij, so države članice večinoma sklenile dvostranske pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Te pogodbe čezmejnim vlagateljem omogočajo vložitev zahtevka za vračilo preveč plačanega davka, vendar pa so ti postopki pogosto dolgotrajni, dragi in zapleteni. Trenutno se namreč postopki obdavčevanja močno razlikujejo med državami članicami EU, v kateri je več kot 450 različnih obrazcev. Poleg tega prihaja do zlorab postopkov, so ob predstavitvi predloga direktive junija 2023 poudarili na Evropski komisiji.

Zato so predlagali poenostavitev postopkov, kar bo olajšalo delo vlagateljev, finančnih posrednikov in nacionalnih davčnih uradov.