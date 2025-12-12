Svetli način
Tujina

EU uvaja tri evre dajatve za spletne pakete, cenejše od 150 evrov

Bruselj, 12. 12. 2025 15.19 | Posodobljeno pred 47 minutami

STA , D.L.
Finančni ministri EU so se dogovorili o uvedbi dajatve v višini treh evrov za uvoz pošiljk v vrednosti manj kot 150 evrov iz držav zunaj Unije. Namen ukrepa, ki naj bi začel veljati 1. julija 2026, je omejiti obsežen uvoz poceni izdelkov s kitajskih spletnih tržnic, so sporočili iz Sveta EU in Evropske komisije.

Paketi
Paketi FOTO: Shutterstock

Finančni ministri so se na novembrskem zasedanju dogovorili o odpravi izjeme, v skladu s katero za pošiljke, vredne manj kot 150 evrov, ki jih potrošniki prejmejo neposredno, v EU ni carinske dajatve. Večina jih je vezana na nakupe prek na Kitajskem ustanovljenih platform, kot sta Temu in Shein.

Danes so se dogovorili še o višini dajatve. Ta bo uvedena začasno in bo ostala v veljavi, dokler se unija ne bo dogovorila o trajni rešitvi za obdavčitev takega uvoza.

Lani je v EU vstopilo 4,6 milijarde takšnih majhnih paketov, od tega 91 odstotkov s kitajskim poreklom. Evropska komisija pričakuje, da se bodo te številke še povečale.

Odločitev Sveta EU sledi opozorilom evropskih trgovcev na drobno, da se soočajo z močno nelojalno konkurenco tujih platform, ki pogosto ne upoštevajo strogih pravil EU o izdelkih.

Francija je reševanje te problematike opredelila kot svojo prednostno nalogo. Lani je namreč v državo prispelo 800 milijonov takšnih paketov, kar močno jezi domače gospodarstvo.

Francoski minister za gospodarstvo, finance in industrijo Roland Lescure je danes doseženi dogovor označil kot "veliko zmago za EU". "Evropa sprejema konkretne ukrepe za zaščito svojega enotnega trga, svojih potrošnikov in svoje suverenosti," je dejal.

Poteza Sveta EU prihaja v času, ko si EU prizadeva okrepiti konkurenčnost celine z razbremenitvami evropskih podjetij.

EU dajatev spletna naročila uvoz Kitajska
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Qwerty
12. 12. 2025 16.36
Ce je pri kitajcih 3-10x ceneje, se niti 3€ ne bo poznalo.
ODGOVORI
0 0
špaget
12. 12. 2025 16.35
Poleg tega, da izdelek kupiš za 50-90% ceneje, je tudi sistem vračanja na Temuju precej boljši. Pa dostava je tudi zastonj iz bilokatere EU države ali Kitajske, če pa naročiš od Slovenske firme,pa stane 4-6€. Kako je to mogoče?
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
12. 12. 2025 16.34
Banda. Logično da vsi kupujemo na Temu, če je v povprečju vse 3x ceneje.
ODGOVORI
0 0
Magadaskar
12. 12. 2025 16.34
Očitno bo treba še enkrat v Novo Mesto
ODGOVORI
0 0
H2OH
12. 12. 2025 16.34
Znižajte marže in davke, pa bomo z veseljem kupovali že uvoženo in narejeno robo na Kitajskem....
ODGOVORI
0 0
H2OH
12. 12. 2025 16.33
-1
Davek za Ukrajino?
ODGOVORI
1 2
sangoma
12. 12. 2025 16.32
+1
nesposobni do konca :D 95% slovenskih spletnih trgovcev kupuje robo na alibabi in jo veselo prodaja naprej za insane denar - pa ne govorim o kvalietnih stvareh. Alibaba je super in tam lahko dobiš ogromno ZELO kvalitetne robe. Ampak naši velemojstri seveda kupujejo klump za 2e, da lahko potem Micko in Janeza online nat****** za 39,90e. Eden izmed večjih slovenskih spletnih trgovcev s cheap s*** kitajsko robo pa letno dela preko 100 milijonov evrov prihodkov :D tako da očitno še ne nategujejo dovolj.
ODGOVORI
1 0
rogla
12. 12. 2025 16.31
+1
Banda pokvarjena!
ODGOVORI
2 1
David Murn
12. 12. 2025 16.31
+2
Kolk se kitajci smejejo EU... pa kitajci so 100 let pred vami. 1x ste to že nardil in kitajci so najeli in zgradili tisoče skladišč po evropi... če ti pošlje znotraj eu ni dajatev... EU birokrati pa še kar jokajo
ODGOVORI
3 1
Sionist
12. 12. 2025 16.33
In kako bodo pripeljali robo ZNOTRAJ,v skladisca v EU?? Si res en lolek! :))))
ODGOVORI
0 0
3320.
12. 12. 2025 16.30
-1
Pohlepneži.
ODGOVORI
1 2
Vodnar.si
12. 12. 2025 16.30
+5
Kaj pa vidis drugo v nasih trgovinah drugo kod kitajsko robo,razen z pozresnimi nabitimi cenami
ODGOVORI
5 0
Sionist
12. 12. 2025 16.32
+1
:)) Meni so smesni vsi ti slovenski "butiki",kjer hodijo nabavljat obleke k Kitajcem v Padovo in Bologno! Iste identicne stvari se potem vidi pri Kitajcih npr v Trstu za 4 krat nizjo ceno! A ljudje v Slo so res take ovce?
ODGOVORI
1 0
Stauffenberg
12. 12. 2025 16.29
+3
Davek za Ukrajino in še in še bodo rabili, da Rutenija preživi. Brez EU denarja tam ni plač za javne uslužbence, penzije in nadaljevanje vojne do bridkega konca.
ODGOVORI
3 0
Heprk
12. 12. 2025 16.26
+3
upam da razpade eu
ODGOVORI
8 5
Sionist
12. 12. 2025 16.29
+1
Lahko razlosis, kako naj bi potem slovenija zivela/prezivela? Vsakic ko postavim to vprasanje...ni odgovora :))))
ODGOVORI
4 3
Ježek Tekka
12. 12. 2025 16.25
+7
Nobene spremembe ne bo, razen da bo po 3 eur na pošiljko zaslužil lačni EU birokrat.
ODGOVORI
8 1
Sionist
12. 12. 2025 16.29
+4
Ne. Ta denar bo sel v EU proracun in potem razdeljen v "parazitkso skupino" drzav neto prjemnic, kamor spada tudi slovenija!
ODGOVORI
4 0
Prelepa Soča
12. 12. 2025 16.24
+3
🤣 mi gre kar na smeh, pri 1 artiklu prihranim veliko, tako, da bodo imeli samo delo s temi 3 €, stalo jih bo pa 6 €, ker administracija pri nas je najdražja. Skratka, nobene koristi, Kitajci bodo še naprej veselo izvažali, mi pa veselo kupovali.
ODGOVORI
3 0
Stojadina-sportiva
12. 12. 2025 16.23
+4
Če bi bilo kaj demkracije bi narod volil EU parlament ne pa da se sami nastavljajo. Prodajajo eno, delajo drugo...
ODGOVORI
4 0
Yon Dan
12. 12. 2025 16.23
+2
Amerika bo pomagala štirim izstopiti iz EU. Madžarski, Poljski, Italiji in Austriji. Upam da bo temu sledil razpad EU.
ODGOVORI
4 2
Argentumonium
12. 12. 2025 16.32
+1
Verjemi, da ne bo nobena od teh izstopila iz EU. Sploh ne Poljska, ki dobiva daleč največ sredstev EU. Sploh ne članice, ki so odvisne od trga EU, poleg tega je Brexit številnim dal misliti. Mogoče bi kvečjemu pred Brexitom Orban znal zapusiti EU, pa tudi njemu preveč diši denar.
ODGOVORI
1 0
Etirop
12. 12. 2025 16.23
+3
Evropski parlament ni nic druzga kot ena javna hiša se.a , droge in korupcije... to so še eni izmed takih ljudi kot pr nm v parlamentu k neznajo druzga delat kt gobc gont
ODGOVORI
3 0
juventina10
12. 12. 2025 16.22
+6
prstan v znanih verigah po centrih stane 15 eur,preko temuja pa 2,50.se mora eu vprašat ali nekateri trgovci lahko uvažajo in prodajajo naprej kot veletrgovci,mi pa ne smemo oz mora zaslužit država seveda.
ODGOVORI
6 0
deny-p
12. 12. 2025 16.21
+4
Vedo, da so nekonkurenčni zaradi njihove politike. Še vedno bo dosti ceneje podarit te 3€ europski bandi kot kupovat domače drage proizvode....
ODGOVORI
4 0
