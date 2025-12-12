EU uvaja tri evre dajatve za spletne pakete, cenejše od 150 evrov

Finančni ministri so se na novembrskem zasedanju dogovorili o odpravi izjeme, v skladu s katero za pošiljke, vredne manj kot 150 evrov, ki jih potrošniki prejmejo neposredno, v EU ni carinske dajatve. Večina jih je vezana na nakupe prek na Kitajskem ustanovljenih platform, kot sta Temu in Shein.

Danes so se dogovorili še o višini dajatve. Ta bo uvedena začasno in bo ostala v veljavi, dokler se unija ne bo dogovorila o trajni rešitvi za obdavčitev takega uvoza.

Lani je v EU vstopilo 4,6 milijarde takšnih majhnih paketov, od tega 91 odstotkov s kitajskim poreklom. Evropska komisija pričakuje, da se bodo te številke še povečale.

Odločitev Sveta EU sledi opozorilom evropskih trgovcev na drobno, da se soočajo z močno nelojalno konkurenco tujih platform, ki pogosto ne upoštevajo strogih pravil EU o izdelkih.

Francija je reševanje te problematike opredelila kot svojo prednostno nalogo. Lani je namreč v državo prispelo 800 milijonov takšnih paketov, kar močno jezi domače gospodarstvo.

Francoski minister za gospodarstvo, finance in industrijo Roland Lescure je danes doseženi dogovor označil kot "veliko zmago za EU". "Evropa sprejema konkretne ukrepe za zaščito svojega enotnega trga, svojih potrošnikov in svoje suverenosti," je dejal.

Poteza Sveta EU prihaja v času, ko si EU prizadeva okrepiti konkurenčnost celine z razbremenitvami evropskih podjetij.