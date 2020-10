EU uvedla sankcije proti 40 beloruskim posameznikom

Sankcije vključujejo prepoved potovanj v EU ali prečkanja njenega ozemlja in zamrznitev morebitnega premoženja, ki bi ga osebe na seznamu imele v EU, so sporočili v Bruslju.

Sankcije in seznam oseb, ki jih zadevajo, so bili danes že objavljeni v uradnem listu EU. Na seznamu ni Aleksandra Lukašenka, so pa številni drugi visoki državni uradniki, med drugim notranji minister Jurij Karajev in cel niz njegovih podrejenih, pa tudi člani osrednje volilne komisije, vključno z njeno vodjo Lidijo Jermošino.