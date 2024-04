EU uvedla sankcije proti judovskim naseljencem na Zahodnem bregu

Evropska unija je prvič uvedla sankcije proti radikalnim izraelskim naseljencem in organizacijam na Zahodnem bregu. Kot so sporočili iz Sveta EU, so štirje posamezniki in dva subjekta, za katere med drugim velja prepoved vstopa in zamrznitev premoženja v EU, odgovorni za hude kršitve človekovih pravic Palestincev.