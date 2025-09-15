Svetli način
Tujina

EU v nadzor komunikacije na aplikaciji WhatsApp?

Bruselj, 15. 09. 2025 09.18 | Posodobljeno pred 1 uro

M.V.
Strah, da se na platformah, kot je WhatsApp, izvajajo in načrtujejo kazniva dejanja, je privedel do več pozivov oblasti k dostopu do vsebino pogovorov. Policiji bi morali dovoliti dostop do določenih šifriranih sporočil, da bi se spopadli z grožnjami evropski varnosti, je za Politico povedal koordinator EU za boj proti terorizmu Bartjan Wegter.

Zagovorniki organov pregona in varstva podatkov že dolgo razpravljajo o tem, ali bi morali biti podatki s platform, kot je WhatsApp, ki šifrira sporočila med pošiljatelji in prejemniki, na voljo za pomoč varnostnim in policijskim preiskavam. Oblasti vztrajajo, da prehod na takšne storitve blokira njihovo sposobnost prestrezanja komunikacij, ki so ključne za njihovo delo.

"Soočamo se s situacijo, ki postaja nevzdržna, kjer naši preiskovalci izgubljajo vzvode za izvajanja preiskav," je dejal Bartjan Wegter, ki je odgovoren je za izdajanje političnih priporočil in spodbujanje sodelovanja med prestolnicami EU. Govori na ministrskih srečanjih in je bil vključen v skupino uradnikov organov pregona, znano kot skupina Going Dark, ki je sodelovala pri tovrjenju strategije EU za notranjo varnost. Ta strategija predlagala nova pravila o hrambi podatkov in odobritvi dostopa organov pregona do podatkov.

Whatsapp
Whatsapp FOTO: AP

Wegter je za Politico dejal, da bi morali organi pregona imeti dovoljenje za dostop do sporočil in drugih informacij, vključno z metapodatki, kot sta lokacija in čas sporočil. Vendar pa bi se to moralo po njegovih besedah obravnavati za vsak primer posebej in bi moralo biti "zelo strogo regulirano" na enak način kot tradicionalno prisluškovanje in druge tehnike nadzora.

Poročilo, ki ga je decembra lani objavil Europol, opredeljuje primere članov terorističnih skupin, ki organizirajo in promovirajo svoje dejavnosti v skupinskih klepetih, vključno s pripadniki Islamske države in neonacistične skupine Sturmjäger Division. Wegter je opozarja, da grožnja Evropi ostaja visoka.

Vendar pa so tovrstni predlogi naleteli na številne negativne odzive zaradi pomislekov glede zasebnosti in varnosti. Velik del razprave se osredotoča na to, ali je tehnično mogoče, da policija bere šifrirana sporočila, ne da bi pri tem oslabila celoten sistem in odprla vrata zlonamernim akterjem, kot so hekerji in avtoritarne vlade, piše časnik. Nekatere skupine za pravice državljanov, akademiki in raziskovalci so maja pisali Evropski komisiji in opozorili, da bodo njeni nameni in načrti povzročili prav to. 

Tehnološka podjetja že dolgo nasprotujejo kakršnim koli prizadevanjem oblasti za dostop do šifriranih podatkov. Wegter je dejal, da želi, da bi bila podjetja vključena v proces določanja zakonov in tehnologije, ki bi policiji omogočili dostop do sporočil. "Verjamem, da bi morali biti tisti, ki zasnujejo ključavnice, sposobni zasnovati tudi ključ," je dejal.

"Šifriranje lahko zavarujemo in hkrati imamo način, po katerem naši preiskovalci lahko dostopajo do podatkov v posameznih primerih. Menim, da ni pošteno reči, da  če imate en ključi, lahko z njim odpirate vsa vrata," je dejal.

Wegter tudi trdi, da bi bilo treba pravila EU o hrambi podatkov posodobiti, da bi določili minimalno obdobje hrambe komunikacijskih podatkov. Vrhovno sodišče EU je leta 2014 razveljavilo zakonodajo o hrambi podatkov, vendar se je razmišljanje sodišča od takrat spremenilo, pravi Wegter.

Javno posvetovanje EU o posodobitvi pravil o hrambi podatkov se je zaključilo v petek. Podanih je bilo približno 5000 odgovorov, med katerimi je veliko takih, ki nasprotujejo vsakemu ukrepu povečanja državnega nadzora.

KOMENTARJI (33)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amenhotep
15. 09. 2025 10.48
EU je bila pred Merklco dokaj zgledna in varna. Miljoni, ki so potem priplavali v EU, so pogruntali, kako fajn je tle, kako smo nezaščiteni, kao fajn se da krast, terorizirat, zdaj pa je prepozno. Muslimanske zastave vihrajo po Evropi, še kako prav je imel Nostradamus...
ODGOVORI
0 0
a res1
15. 09. 2025 10.47
Če se prav razume? So preko te aplikacije pogovori šifrirani do te mere, da jih oblast ne prestreže? Če pa nimaš te aplikacije ti pa lahko prisluškujejo?
ODGOVORI
0 0
Artechh
15. 09. 2025 10.44
+0
Sepravi je kriminalni terorizem kriv? Katerega 3/4 naredijo ilegalci in priseljenci?
ODGOVORI
1 1
Hind Rajab v spomin
15. 09. 2025 10.42
-1
ljudem je treba vbiti v buče strah...tako sami prosijo za več represije in nadzora...in cilj je dosežen. tako deluje opevani zahod - ustvari problem in ponudi rešitve...animalski junački in podobni so nad čim več nadzora zelo navdušeni..logično, ustrahovana čreda je tako preplašena da psa ovčarja dobesedno ljubi in spoštuje...
ODGOVORI
0 1
galeon
15. 09. 2025 10.33
+5
Hahaha. Pod pretvezo terorizma bi radi legalno nadzorovali ljudi. In ti isti se pritožujejo, da jim Rusi prisluškujejo. Bolani ste do konca.
ODGOVORI
7 2
but_the_ppl_are_retarded
15. 09. 2025 10.32
+1
Kr neki...
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
15. 09. 2025 10.31
+6
Nadzor nad mediji, nadzor v prometu, nadzor na javnih krajih,nadzor nad financami ,nadzor v sluzbi, nadzor, nadzor ,nadzor........ To je ausglajzalo od vsake normale.
ODGOVORI
7 1
Gernig
15. 09. 2025 10.26
+2
Ja ker predvsem na WhatsApp-u in ne na aplikacijah kot so Signal in Telegram...
ODGOVORI
2 0
Hind Rajab v spomin
15. 09. 2025 10.22
-2
kriminalna in terorizem...torej bodo kletni s trstenjakove izumili svoj kletapp ..cellarapp ...whiteapp...aha...jjapp ...
ODGOVORI
3 5
Walter White-
15. 09. 2025 10.19
+4
Ta članek je ne berljiv. Toliko slovničnih napak se moj prvošolček ni delal med covidom doma. Kot drugo pa gospod nima pojma o čem govori, ali je zaklenjeno ali pa ni. Če lahko WhatsApp dostopa do vsebin sporočil, jih tudi 10x zakodirat nima smisla. Tisti katere lovijo, pa bodo pač šli na drugo aplikacijo.
ODGOVORI
4 0
15. 09. 2025 10.18
+0
kriminalci bojo vedno korak pred policijo. Danes ti čet napiše skripto za šifriranje, kjuč si pa sam zamisliš zelo dolg i šta pa sad. Že spet policija nima nič. Policija lovi v fizičnem svetu, v virtualnem so zdavnaj izgubili vojno ...
ODGOVORI
1 1
dujedrag
15. 09. 2025 10.18
+0
Whatsapp a ni to od onega ki ima oči od plazilca naupično zenico...pa kakor da on ni zmenjen z vlado, da špijonirajo....že zdavnaj!
ODGOVORI
1 1
dujedrag
15. 09. 2025 10.16
+0
Pravi kriminalci so vedno 1 korak izpred, ane....male ribice pa se bo lovilo
ODGOVORI
1 1
PARTIZAN PEPE
15. 09. 2025 10.11
-2
Demokracija v vsem svojem sijaju...
ODGOVORI
1 3
Animal_Pump
15. 09. 2025 10.08
+4
Sej je prav...treba to gledat. Danci pravijo, da bi v EU nadzorovali tudi šifrirane aplikacije (WhatsApp, Signal, Telegram itd.). Ideja je, da bi se vse vsebine, tudi če je komunikacija šifrirana, lahko pregledovale preden jih aplikacija šifrira – to pomeni, da vsebujejo mehanizem, ki bi deloval na napravi uporabnika (client-side scanning). Simpl. Mislim pa, da je poleg lova na pedofile...tole tudi lov na une, ki hocejo delat razdor v EU. Simpl
ODGOVORI
6 2
Animal_Pump
15. 09. 2025 10.10
-1
Malo Kitajskega sistema...je treba tudi v EU uvest. Tale demokracija...nas sesuva.
ODGOVORI
2 3
klop12
15. 09. 2025 10.08
+2
ne razumem,kaj se jokaste. sej vsi opevate kitajsko in rusijo, kjer splohhhh ni nadzora, haha
ODGOVORI
4 2
VladdyDaddy
15. 09. 2025 10.06
+1
Drugim podjetjem kot so Apple naprimer ukazejo kako morajo omogočat izbiro vsem uporabnikom a EU ti hkrati ne da izbire. Drugi morajo slediti GDPR, EU očitno ni treba. Priviligiranci eni
ODGOVORI
2 1
Morgoth
15. 09. 2025 10.05
+0
Na koncu se bo lovilo tiste, ki bodo govorili čez migrante, kot v Veliki Britaniji.
ODGOVORI
3 3
Levi so barabe
15. 09. 2025 10.05
+3
Vse najslabše privoščim tej bruseljski greznici diktatorski
ODGOVORI
4 1
zakotnik
15. 09. 2025 10.01
+6
popolni nadzor, dobrodosli v 4.rajhu ursule
ODGOVORI
8 2
