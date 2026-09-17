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EU z novembrom uvaja novo pristojbino za pakete iz tretjih držav

Bruselj, 17. 09. 2026 10.33 pred 1 uro 2 min branja 130

Avtor:
M.S.
Paket iz Temuja

Za nakupe prek kitajskih spletnih velikanov in drugih trgovcev zunaj Evropske unije se obeta nova sprememba. Evropski parlament je namreč odobril carinsko reformo, ki uvaja novo pristojbino za ravnanje s paketi iz tretjih držav in prinaša bistveno strožja pravila za spletne platforme.

S 1. julijem je v Evropski uniji začela veljati nova politika carinjenja manjših paketov iz tretjih držav. Za vse pošiljke v vrednosti do 150 evrov, ki prispejo v EU, se tako zdaj obračuna pavšalna carina v višini treh evrov na izdelek.

Že kmalu pa prihaja nova pristojbina za ravnanje s paketi. Koliko bo znašala, še ni znano, določila jo bo Evropska komisija. Med pogajanji se je sicer napovedovalo, da bo šlo za dva evra, zaračunavala pa se bo za vsak posamezni artikel.

Države članice EU bi morale novo dajatev začeti pobirati najpozneje do 1. novembra letos.

Namen nove pristojbine je pokriti naraščajoče stroške carinskih storitev, ki so jih v zadnjih letih preobremenile milijarde majhnih paketov, naročenih prek platform, kot sta Shein in Temu.

Po podatkih Evropske komisije je samo v letu 2025 v EU prispelo 5,9 milijarde izdelkov nizke vrednosti, poslanih neposredno potrošnikom, pri čemer je približno 90 odstotkov teh izdelkov izviralo iz Kitajske.

Shein
Shein
FOTO: Shutterstock

Ena od pomembnejših sprememb iz nove carinske reforme je, da bodo platforme in spletni trgovci, ki pošiljajo blago iz držav zunaj EU neposredno evropskim potrošnikom, v prihodnje imeli bistveno večjo odgovornost, saj bodo veljali za uvoznike. To pomeni, da bodo morali carinikom zagotoviti potrebne informacije, plačati ali jamčiti za carine in druge dajatve ter zagotoviti, da so izdelki, ki jih prodajajo, skladni s pravili EU.

Podatke o prodaji bo treba sporočiti takoj po transakciji, kar bi moralo carinskim organom omogočiti, da ocenijo tveganje, še preden blago doseže mejo EU. S tem se del odgovornosti, ki je bila prej na posameznih kupcih, prenese na platforme in trgovce.

Da bi preprečili izogibanje obveznostim prek fiktivnih podjetij, bodo morale imeti platforme sedež v EU ali pa jih bo zastopala pravna oseba iz EU s statusom pooblaščenega ali zaupanja vrednega gospodarskega subjekta.

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KOMENTARJI130

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blazboss
17. 09. 2026 12.22
davek na davek.. krasno
Odgovori
0 0
myomy
17. 09. 2026 12.22
Še to; ko govorite o "domačih" izdelkih, se prvo pozanimajte kdo je lastnik firme. Katera firma pa je še v slovenskem lastništvu? Enako velja za EU področje. Če kupite Twingota, ste kupili od Francoza, če kupite Volvota, ste kupili od Kitajca, če kupite Hisense oz. Gorenje, ste kupili od Kitajca ... Kekci prodani.
Odgovori
0 0
myomy
17. 09. 2026 12.23
... če na ulici kupite kepico sladoleda ali kebab, ste kupili od Albanca.
Odgovori
0 0
asdfghjklč
17. 09. 2026 12.12
Res ne vem kaj se eni jočete tu gor? Če vam je identično evropsko blago, ki je recimo 3x dražje od kitajskega, predrago, pa dajte tistih 5 evrov zraven, še vedno boste imeli okoli 3x cenejše blago. Jočite takrat, ko bo EU nabila tako tarifo, da bo kitajsko blago na koncu skoraj iste cene kot evropsko.
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-5
1 6
300 let do specialista
17. 09. 2026 12.09
Brezzoba mafijska skorumpirana lopovska sataniatična EU samo zapoveduje, krade, sužnji omejuje, nadzoruje... evropejce, vse za agendo podjarmljenja. Za ta projekt so seveda Layna in ostala soldateska NASTAVLJENI in KUPLJENI.
Odgovori
+5
6 1
spam1
17. 09. 2026 12.14
V nasprotju s svobodno Rusijo in Kitajsko ane
Odgovori
+0
1 1
300 let do specialista
17. 09. 2026 12.19
Tam ne zavijajo v folijo "demokracija", so direktni.
Odgovori
+0
1 1
myomy
17. 09. 2026 12.09
Kitajska je obogatela brez tega, da bi napadala ali osvajala druge države ter kradla njihove surovine, ali vozila sužnje iz Afrike in Balkana. Kljub temu je kitajski razvoj NAJVEČJI in NAJHITREJŠI v celotni zgodovini človeštva. Sicer pa je Kitajska od zadnjih 2.000 let kar 1.500 let bila najrazvitejša civilizacija sveta.
Odgovori
+1
2 1
Sickomania
17. 09. 2026 12.08
Bedarija , samo da bomo "mi" potrošniki več plačevali
Odgovori
+4
4 0
A1B3
17. 09. 2026 12.08
Kmalu bomo kupovali samo še tisto,kar nam bo dovolila diktatorka Ursula Von Der Leyen.
Odgovori
+6
6 0
Joakim
17. 09. 2026 12.06
Treaba bo financirati še enih pet let vojne v Ukrajini.
Odgovori
+1
2 1
devlon
17. 09. 2026 12.05
majku im
Odgovori
0 0
myomy
17. 09. 2026 12.02
Tudi če Temuju nabijejo 200 % carin bo ta še vedno cenejši od evropskih trgovcev, ki imajo po 1000 % (in več) marže na kitajske izdelke. Butli.
Odgovori
+5
7 2
asdfghjklč
17. 09. 2026 12.13
Torej, čemu se potem pizdite? Še ve dno boste prišparali, socialkarji.
Odgovori
-1
1 2
Teleport
17. 09. 2026 12.01
Upam, da bo vsaj kakega kupca odvrnilo, da ne kupuje nepotrebnih stvari
Odgovori
-2
3 5
myomy
17. 09. 2026 12.00
Svet postaja vedno bolj satiričen. Tisti, ki so jih polna usta prostega trga (free market) in kapitalističnega pravila št. 1, da trg sam ureja cene glede na povpraševanje in ponudbo so PROTI temu alfa in omega kapitalističnemu pravilu. Država oz. oblast v Bruslju se vse bolj meša v ekonomijo. Ravno tisti, ki so jih polna usta demokracije, vedno bolj vsiljujejo ljudem (in celo ostalim državam) kako MORAJO živeti in se obnašati, da bo po volji Zahodu. Čeprav ima celotni Zahod skupaj manj prebivalcev ot jih ima Kitajska. Kje so še Indija, Rusija, Brazilija, Iran ... Torej manjšina bi rada odločala kako naj se obnaša večina prebivalstva sveta. To je DIKTATURA in ne demokracija.
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+1
5 4
spam1
17. 09. 2026 12.04
Bi rajši živel na Kitajskem ali v Rusiji?
Odgovori
+0
2 2
Pedro Lopez
17. 09. 2026 12.05
Ti nimaš pojma. Seveda trg naj odloča o ceni, ampak to je možno le takrat, ko sodelujejo igralci, ki imajo podobna izhodišča. Zato pa je vsak trg tudi reguliran, da se omogoča zdrava in ne nezdrava konurenca. Btw, ti pa živiš kje...?
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+1
1 0
myomy
17. 09. 2026 12.11
Jaz sem živel v Švici. Danes bi na Kitajskem, pa sem žal prestar za ponovni začetek.
Odgovori
+0
1 1
myomy
17. 09. 2026 12.14
Regulacija trga ni več prosti trg, butl neveden.
Odgovori
+1
1 0
Pamir
17. 09. 2026 11.58
Glavno mesto EU smeti na ulicah narkomani kriminal vonj urina...Kitajska je pred EU 150 let.
Odgovori
+4
8 4
Ninamedia
17. 09. 2026 12.01
Ravno zato ker jim dajamo naš denar. Pred 50 leti so bili vuko*ebina.
Odgovori
-1
3 4
Pamir
17. 09. 2026 12.08
A zato je glavno mesto v smeteh urinu in kriminalu? Sedaj kupujejo svoje in je EU postala vuko,ebina.
Odgovori
+0
1 1
Letnik 1964
17. 09. 2026 11.57
he he v Bosni ni teh problemov z carinami itd pač roba pride na naslov v Bosni domov mi pa prinese kdo od sosedov,
Odgovori
+3
4 1
Letnik 1964
17. 09. 2026 11.58
mal zakasnitve ampak ceneje...
Odgovori
+3
4 1
Joakim
17. 09. 2026 11.53
Samo slaba gospodarstva se ščitijo z carinami. Močna gospodarstva se pa ščitijo z kvaliteto.
Odgovori
+0
3 3
Pedro Lopez
17. 09. 2026 11.58
Gsopodarstva se lahko prilagodijo, jaz sem prvi, ki glasuje za to. Vprašanje je samo, če ste pripravljeni sprejeti posledice.
Odgovori
+0
1 1
myomy
17. 09. 2026 11.49
EU bo propadla na enak način, kot je Sovjetska Zveza. Nabijajo carine na stvari, ki jih sami ne morejo (ali ne znajo) proizvajati. Carine plačujemo kupci, ne izvoznik, to vam je jasno, mar ne?
Odgovori
+5
9 4
boslo
17. 09. 2026 11.52
90% tega krša kupujete , ker je poceni
Odgovori
+4
7 3
Pedro Lopez
17. 09. 2026 12.01
Itak. Moja žena včasih naroči kakšen paket, čeprav sem ji rekel, da naj ne naroča več teh bedarij. In ker je roba tako poceni, vzame v zakup, da bo več kot pol izdelkov takoj za v smeti, delež je pogojno uporaben (enkratna raba), manjši delež pa je mogoče ok. Ampak ker je tako poceni, se še vedno izide. In tako se te smeti množično navažajo v Evropo.
Odgovori
+1
4 3
Ježek Tekka
17. 09. 2026 12.02
Vijaki, ker jih v EU nihče ne dela, akrilne plošče, ker jih v EU nihče ne dela, elektronski deli, ker jih v EU nihče ne dela ... Ne more biti lepo samo za sociologe in filozofe.
Odgovori
+2
3 1
myomy
17. 09. 2026 12.03
A ti pa kupuješ drag krš, lol.
Odgovori
+0
1 1
Logik
17. 09. 2026 12.06
Ne sodi po sebi...
Odgovori
+1
1 0
Pedro Lopez
17. 09. 2026 12.09
Vijaki? Koliko vijakov pa potrebuješ?
Odgovori
+1
2 1
Aven
17. 09. 2026 11.48
Tako je propadla SFRJ. Davki in carine. Sploh carine so šle v nebo in na koncu Jugoslavije ni bilo več.
Odgovori
+7
8 1
SDS_je_poden
17. 09. 2026 11.48
Bodo Kitajci kmalu imeli polno skladišč po EU.
Odgovori
+6
7 1
klepedo
17. 09. 2026 11.46
Še mal pa bomo kot bivša Juga. Kavbojke Univerzale in Zastava avto.
Odgovori
+5
5 0
bronco60
17. 09. 2026 11.41
In zdej bom kupoval robo pri domačem trgovcu,Made in China, za vsaj 5x ceno, bravo, NE bom kupoval.
Odgovori
+13
14 1
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