EU z novembrom uvaja novo pristojbino za pakete iz tretjih držav

S 1. julijem je v Evropski uniji začela veljati nova politika carinjenja manjših paketov iz tretjih držav. Za vse pošiljke v vrednosti do 150 evrov, ki prispejo v EU, se tako zdaj obračuna pavšalna carina v višini treh evrov na izdelek.

Že kmalu pa prihaja nova pristojbina za ravnanje s paketi. Koliko bo znašala, še ni znano, določila jo bo Evropska komisija. Med pogajanji se je sicer napovedovalo, da bo šlo za dva evra, zaračunavala pa se bo za vsak posamezni artikel.

Države članice EU bi morale novo dajatev začeti pobirati najpozneje do 1. novembra letos.

Namen nove pristojbine je pokriti naraščajoče stroške carinskih storitev, ki so jih v zadnjih letih preobremenile milijarde majhnih paketov, naročenih prek platform, kot sta Shein in Temu.

Po podatkih Evropske komisije je samo v letu 2025 v EU prispelo 5,9 milijarde izdelkov nizke vrednosti, poslanih neposredno potrošnikom, pri čemer je približno 90 odstotkov teh izdelkov izviralo iz Kitajske.