EU z novembrom uvaja novo pristojbino za pakete iz tretjih držav

S 1. julijem je v Evropski uniji začela veljati nova politika carinjenja manjših paketov iz tretjih držav. Za vse pošiljke v vrednosti do 150 evrov, ki prispejo v EU, se tako zdaj obračuna pavšalna carina v višini treh evrov na izdelek.
Že kmalu pa prihaja nova pristojbina za ravnanje s paketi. Koliko bo znašala, še ni znano, določila jo bo Evropska komisija. Med pogajanji se je sicer napovedovalo, da bo šlo za dva evra, zaračunavala pa se bo za vsak posamezni artikel.
Države članice EU bi morale novo dajatev začeti pobirati najpozneje do 1. novembra letos.
Namen nove pristojbine je pokriti naraščajoče stroške carinskih storitev, ki so jih v zadnjih letih preobremenile milijarde majhnih paketov, naročenih prek platform, kot sta Shein in Temu.
Po podatkih Evropske komisije je samo v letu 2025 v EU prispelo 5,9 milijarde izdelkov nizke vrednosti, poslanih neposredno potrošnikom, pri čemer je približno 90 odstotkov teh izdelkov izviralo iz Kitajske.
Ena od pomembnejših sprememb iz nove carinske reforme je, da bodo platforme in spletni trgovci, ki pošiljajo blago iz držav zunaj EU neposredno evropskim potrošnikom, v prihodnje imeli bistveno večjo odgovornost, saj bodo veljali za uvoznike. To pomeni, da bodo morali carinikom zagotoviti potrebne informacije, plačati ali jamčiti za carine in druge dajatve ter zagotoviti, da so izdelki, ki jih prodajajo, skladni s pravili EU.
Podatke o prodaji bo treba sporočiti takoj po transakciji, kar bi moralo carinskim organom omogočiti, da ocenijo tveganje, še preden blago doseže mejo EU. S tem se del odgovornosti, ki je bila prej na posameznih kupcih, prenese na platforme in trgovce.
Da bi preprečili izogibanje obveznostim prek fiktivnih podjetij, bodo morale imeti platforme sedež v EU ali pa jih bo zastopala pravna oseba iz EU s statusom pooblaščenega ali zaupanja vrednega gospodarskega subjekta.
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