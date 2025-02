EU z novim sankcijami proti Moskvi: na seznamu ladje, podjetja, letališča

Nov sveženj sankcij, ki so ga že pretekli teden potrdili stalni predstavniki držav članic pri EU, med drugim vključuje prepoved poslovanja z več ruskimi pristanišči in letališči, so sporočili s Sveta EU.

Gre za letališča in pristanišča, ki se uporabljajo za transport brezpilotnih letalnikov, raket in z njimi povezane tehnologije, pa tudi za izogibanje cenovni kapici skupine G7, namenjeni omejevanju izvoza ruske nafte v tretje države.

Slednjemu so prav tako namenjene sankcije proti ladjam, ki plujejo pod zastavami tretjih držav in ki jih Moskva izkorišča za izogibanje cenovni kapici. Na seznam sankcioniranih plovil so dodali 74 tovrstnih ladij, skupno pa jih je na njem 153.

Sveženj vključuje še dodatne prepovedi na področju izvoza blaga in storitev iz EU, med drugim kemičnih predhodnih sestavin, programske opreme za stroje CNC in igralnih konzol, ki se uporabljajo za upravljanje dronov.

Dodatne omejitve je EU uvedla tudi pri izvozu blaga in tehnologije na področju energetike, predvsem programske opreme, potrebne za iskanje nafte in plina. Obenem prepoveduje zagotavljanje začasnega skladiščenja ruske nafte in naftnih derivatov v EU.

Na seznamu novih 53 podjetij

Na seznam podjetij, za katere zaradi podpore ruski agresiji veljajo strožje izvozne omejitve, so dodali še 53 podjetij. Tretjina je ruskih, ostala pa imajo sedeže v tretjih državah. To so Kitajska, Indija, Kazahstan, Singapur, Turčija, Združeni arabski emirati in Uzbekistan.

Na področju uvoza iz Rusije pa so države članice uvedle dodatne omejitve pri uvozu aluminija, kemikalij, plastike in gume.

V skladu z danes sprejetimi sankcijami je v EU prepovedno oddajanje še osmim ruskim medijem pod nadzorom oblasti. Med temi so EADaily, Eurasia Daily, NewsFront in Krasnaja Zvezda/Tvzvezda.

Obenem unija na seznam sankcioniranih, za katere velja prepoved vstopa in zamrznitev premoženja v EU, dodaja 48 posameznikov in 35 pravnih oseb.

"Ni dvoma o tem, kdo je agresor, kdo mora plačati in kdo odgovarjati za to vojno. Ob pogovorih o končanju ruske agresije moramo zagotoviti, da bo Ukrajina v najmočnejšem možnem položaju," je ob sprejetju sankcij povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.