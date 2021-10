EU za prepoved uporabe titanovega dioksida kot aditiva v živilih

Članice EU so odobrile predlog Evropske komisije za prepoved uporabe titanovega dioksida kot aditiva v živilih. Če Svet EU ali Evropski parlament do konca leta ne sprejmeta ugovora, bo besedilo predloga začelo veljati v začetku prihodnjega leta, so sporočili iz Bruslja. Sledilo bo šestmesečno obdobje postopnega opuščanja, nato pa bo začela veljati popolna prepoved uporabe v živilih.

icon-expand Titanov dioksid FOTO: Shutterstock Titanov dioksid se uporablja kot barvilo v številnih proizvodih, kot so žvečilni gumi, pekovski izdelki, prehranska dopolnila in juhe. Predlog komisije temelji na znanstvenem mnenju Evropske agencije za varnost hrane, ki je ugotovila, da titanov dioksid ni več mogoče šteti za varnega, ko se uporablja kot aditiv za živila. Predvsem zato, ker ni mogoče izključiti pomislekov glede genotoksičnosti. "O varnosti hrane in zdravju naših potrošnikov se ni mogoče pogajati. Danes z našimi državami članicami odločno ukrepamo na podlagi znanstvenih dognanj, da bi odpravili tveganje zaradi kemikalije, ki se uporablja v živilih," je ob tem dejala komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides.