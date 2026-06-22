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EU za strožja pravila glede spolne zlorabe otrok na spletu

Bruselj, 22. 06. 2026 20.42 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Zloraba otroka

Predstavniki članic EU in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala višje kazni in zagotavljala učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov.

Ciprsko predsedstvo Sveta EU, v katerem so zastopane države članice, in predstavniki Evropskega parlamenta so danes dosegli začasni dogovor o posodobitvi kazenskopravnih pravil EU o spolni zlorabi otrok in spolnem izkoriščanju otrok.

V skladu z novimi pravili bo plačilo za dostop do prenosa spolne zlorabe otrok v živo kaznivo. Poleg tega bosta za kaznivo dejanje veljali tudi oblikovanje ali prilagajanje sistemov umetne inteligence za ustvarjanje gradiva o spolni zlorabi otrok ter distribucija takšnih sistemov. Ta posodobitev je bila potrebna zaradi vse večjega pojavljanja t. i. globokih ponaredkov ali z umetno inteligenco ustvarjenega gradiva o zlorabi, so sporočili iz Sveta.

Posedovanje in deljenje navodil za zlorabo otrok ali izdelavo takega gradiva, na primer v obliki knjig ali spletnih vodnikov, bo prav tako kaznivo dejanje.

Posodobljena pravila določajo daljše obdobje, v katerem se lahko kazniva dejanja preiskujejo in preganjajo po tem, ko žrtev doseže polnoletnost. To obdobje se podaljša na 32 let za posilstvo otrok, mlajših in starejših od starosti spolne privolitve, ter za siljenje otroka v prostitucijo. "To bo žrtvam spolnega nasilja zagotovilo učinkovito možnost iskanja pravice", saj včasih traja desetletja, da žrtve prijavijo kazniva dejanja, ki so jih utrpele kot otroci, so zapisali v sporočilu.

V Bruslju so dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu (slika je simbolična).
V Bruslju so dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu (slika je simbolična).
FOTO: Shutterstock

Nova pravila tudi določajo, da se molk ali pomanjkanje odpora otroka, ki je že dosegel starost za privolitev v spolni odnos, ne sme šteti za soglasje k spolnim dejanjem. Ukrepi so usmerjeni tudi v nagovarjanje mladoletnikov za spolne namene, t. i. grooming. Nagovarjanje otroka k izdelavi ali deljenju gradiva o spolni zlorabi bo veljalo za kaznivo dejanje.

Države članice bodo morale kaznovati tudi spolno izsiljevanje otrok, kar se nanaša na primere, ko storilec grozi otroku, da bo razkril gradivo o spolni zlorabi, da bi v zameno dobil denar ali nadaljnje gradivo o zlorabi.

Reforma bi posodobila pravila iz leta 2011 in sledi povečanju prijavljenih primerov zlorab po vsej EU, pri čemer obstaja zaskrbljenost, da bodo enostavna orodja umetne inteligence spodbudila še večje širjenje škodljivih vsebin. EU ocenjuje, da je vsak peti otrok v Evropi žrtev neke oblike spolne zlorabe ali izkoriščanja.

Danes doseženi dogovor je začasen in ga morajo pred začetkom veljavnosti formalno odobriti še Evropski parlament in države članice.

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KOMENTARJI2

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JasnaOra
22. 06. 2026 21.18
Pravila?! Se oni hecajo?! Obstajajo dolocena pravila za zlorabo otrok?!!! KAZNI....KAZNI...!!!!!
Odgovori
+0
1 1
Darko32
22. 06. 2026 21.10
Tukaj je potrebno narediti čiščenje v vsaki glavi. Namreč opažamo, da nekateri brez vsakih norm objavljajo slike svojih otrok na spletu. Drugi problem pa je sedanja tehnika, kjer avtomatično pobere se slike iz mobilnih aparatov in daje v oblake. To počenja Google z svojimi aplikacijami. Nimaš kaj brez izrecne odobritve lastnika mobilne naprave, da se slike prestavljajo na splet. Vidimo, da se vdira v račune in zlorablja fotografije. Zato bi bilo potrebno to področje resno in natančno pregledati in določiti pogoje.
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+1
2 1
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