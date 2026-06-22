EU za strožja pravila glede spolne zlorabe otrok na spletu

Ciprsko predsedstvo Sveta EU, v katerem so zastopane države članice, in predstavniki Evropskega parlamenta so danes dosegli začasni dogovor o posodobitvi kazenskopravnih pravil EU o spolni zlorabi otrok in spolnem izkoriščanju otrok.

V skladu z novimi pravili bo plačilo za dostop do prenosa spolne zlorabe otrok v živo kaznivo. Poleg tega bosta za kaznivo dejanje veljali tudi oblikovanje ali prilagajanje sistemov umetne inteligence za ustvarjanje gradiva o spolni zlorabi otrok ter distribucija takšnih sistemov. Ta posodobitev je bila potrebna zaradi vse večjega pojavljanja t. i. globokih ponaredkov ali z umetno inteligenco ustvarjenega gradiva o zlorabi, so sporočili iz Sveta.

Posedovanje in deljenje navodil za zlorabo otrok ali izdelavo takega gradiva, na primer v obliki knjig ali spletnih vodnikov, bo prav tako kaznivo dejanje.

Posodobljena pravila določajo daljše obdobje, v katerem se lahko kazniva dejanja preiskujejo in preganjajo po tem, ko žrtev doseže polnoletnost. To obdobje se podaljša na 32 let za posilstvo otrok, mlajših in starejših od starosti spolne privolitve, ter za siljenje otroka v prostitucijo. "To bo žrtvam spolnega nasilja zagotovilo učinkovito možnost iskanja pravice", saj včasih traja desetletja, da žrtve prijavijo kazniva dejanja, ki so jih utrpele kot otroci, so zapisali v sporočilu.