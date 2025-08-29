Svetli način
Tujina

Široka podpora članic EU urjenju ukrajinskih vojakov po vojni

Bruselj, 29. 08. 2025 17.06 | Posodobljeno pred 52 minutami

Avtor
STA , D. S.
Komentarji
25

Med državami članicami Evropske unije obstaja široka podpora možnosti, da bi po prekinitvi spopadov med Kijevom in Moskvo ukrajinske vojake v okviru misije EU urili tudi v domovini, je po današnjem zasedanju obrambnih ministrov članic v Koebenhavnu povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

Obrambni ministri so danes razpravljali o vlogi unije pri zagotavljanju varnostnih jamstev Ukrajini po sklenitvi mirovnega dogovora med Kijevom in Moskvo. Kot je že davi ob prihodu na zasedanje povedala Kaja Kallas, bi lahko unija pri tem sodelovala predvsem z urjenjem vojakov.

"Pozdravljam široko podporo razširitvi mandata vojaške misije EU, da bi po premirju urjenje vojakov in svetovanje izvajali tudi v Ukrajini," je dejala Kallasova. Pojasnila je, da bi to lahko vključevalo pošiljanje inštruktorjev iz članic EU na vojaške akademije in institucije v Ukrajini.

Kaja Kallas
Kaja Kallas FOTO: AP

V okviru misije EUMAM so sicer od novembra 2022 po besedah Kallas izurili več kot 80.000 ukrajinskih vojakov, urjenje pa v skladu s trenutnim mandatom poteka na ozemlju članic EU. Misija ima dve večnacionalni poveljstvi, in sicer na Poljskem in v Nemčiji. Urjenje poteka tako na ravni posameznikov kot tudi enot do ravni brigade, urijo pa tudi posebne enote.

"Več lahko storimo tudi za ukrajinsko obrambno industrijo. Kar se oni naučijo na bojišču, bi lahko izkoristili tudi za okrepitev Evrope," je o varnostnih jamstvih za Ukrajino še povedala zunanjepolitična predstavnica EU. Članice je pozvala k povečanju naložb v ukrajinsko obrambno industrijo, pri čemer bi lahko ta svoje proizvodne linije odprla tudi v državah unije. Za zgled je postavila Dansko, ki trenutno predseduje Svetu EU.

Ukrajinski vojaki
Ukrajinski vojaki FOTO: AP

Danski obrambni minister Troels Lund Poulsen je na skupni novinarski konferenci s Kallas pojasnil, da bodo letos v ukrajinsko obrambno industrijo po pričakovanjih vložili okoli 1,4 milijarde evrov, potem ko so lani okoli 600 milijonov. Obenem načrtujejo možnost vzpostavitve proizvodnih linij ukrajinskih obrambnih podjetij na Danskem. Orožje bi lahko začela proizvajati še letos, je napovedal.

O možnostih sodelovanja z Ukrajino na področju obrambne industrije je na zasedanju v Koebenhavnu spregovoril tudi slovenski obrambni minister Borut Sajovic. Kot so navedli na obrambnem ministrstvu, je izpostavil, da krepitev tovrstnega sodelovanja ni pomembna le za zagotavljanje dolgoročne sposobnosti Ukrajine za samoobrambo, temveč prinaša tudi znatne koristi vsem državam članicam.

Obrambni ministri so o varnostnih jamstvih za Ukrajino govorili dva tedna po srečanju predsednikov ZDA in Rusije, Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, na Aljaski. Trump je nekaj dni kasneje v Beli hiši gostil še ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ter voditelje več evropskih držav, EU in zveze Nato.

ZDA so po teh srečanjih sporočile, da bodo morale levji delež bremena pri zagotavljanju varnostnih jamstev Ukrajini po sklenitvi miru nositi evropske države.

Na dnevnem redu današnjega zasedanja je bilo še izvajanje načrta za ponovno oborožitev Evrope, namenjenega krepitvi obrambnih zmogljivosti držav članic. Sajovic je glede tega dejal, da Slovenija preučuje možnosti sodelovanja z drugimi članicami v skladu nacionalnimi prednostnimi nalogami, so sporočili z Morsa.

KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RichPiana
29. 08. 2025 18.02
Ta baltska civava se spet oglasa.
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
29. 08. 2025 18.00
+2
Nihče od Evropejcev ne podpira teh Fašistov, da vam je jasno kmalu bodo prišli po vas ,da vam to na roke povedo.
ODGOVORI
2 0
myomy
29. 08. 2025 18.00
+3
Von der Leynova je plačana in nastavljena s strani farmacevtske industrije, Kallasova pa s strani orožarske industrije. Obe popolnoma nedemokratično nastavljeni in neizvoljeni s strani ljudstva. Tudi v komunizmu volijo svoje predstavnike, ti pa pozneje "volijo" predsedstvo. Če je v EU demokracija, potem je tudi v komunizmu.
ODGOVORI
3 0
gozdar1
29. 08. 2025 18.02
Zopet si zamešal rusijo z eu.
ODGOVORI
0 0
devote
29. 08. 2025 18.00
+0
pa kaj ta civava se ne misli odnehati.? kaksna ukrajina?? ukrajine po vojni ne bo vec.
ODGOVORI
1 1
gozdar1
29. 08. 2025 18.03
Na rusko žalost bo očitno obstala, sedaj vprašanje je če se bo rusija izognila scenaruiju iz 90ih.
ODGOVORI
0 0
Smo druga Švica
29. 08. 2025 17.58
V času dronov še vedno v dobi vitezov.
ODGOVORI
0 0
myomy
29. 08. 2025 17.54
-1
Veliko najpomembnejših NATO generalov priznava že od samega začetka, da Ukrajina ne more premagati Rusije, tudi s pomočjo celotne trenutne EU vojske ne. Morda, če ZDA pošljejo svojo, prav tako malo številčno kopensko vojsko. Z vsem ostalim pa NATO zalaga Ukrajino že sedaj. Torej velja tista - VOJNA, DO ZADNJEGA UKRAJINCA! Zemljo so jim zahodnjaki že ukradli, sedaj je potrebno le še "pospraviti" Ukrajince, pa bo.
ODGOVORI
3 4
gozdar1
29. 08. 2025 17.56
-1
Saj ni ukrjina tista, ki želi kogarkoli okupirati. Težava je, da si rusko vodstvo nemore priznati, da se je ustrelilo v koleno in sedaj vztraja do zadnjega rusa.
ODGOVORI
3 4
300 let do specialista
29. 08. 2025 17.52
+5
Široka podpora?? A res? Koga že? KUPLJENIH NASTAVLJENIH KEKCEV, ki si lepšajo nazive z "državnik"!!!
ODGOVORI
8 3
gozdar1
29. 08. 2025 17.53
+1
Rusje in ruskega vodstva tu ne štejejo zraven.
ODGOVORI
4 3
Victoria13
29. 08. 2025 17.52
+1
Tako je, ko se odrasli moški igrajo vojno, ki so jo začeli v peskovniku....
ODGOVORI
2 1
Jejzus
29. 08. 2025 17.52
+5
Burleska. Ukrajina je že 3 leta v vojni in EU bi usposabljala ukrajinske vojake? Torej kdo ima izkušnje in kdo bo koga usposabljal? Poleg tega je tudi število kandidatov vsak dan manjši.
ODGOVORI
6 1
Victoria13
29. 08. 2025 17.50
+4
Kdo se bo sploh boril za Ukrajino, ko vsi bežijo iz nje....
ODGOVORI
6 2
fljfo
29. 08. 2025 17.49
-2
Ta voj a bo očitno še trajala...Rusi so se po treh letih premaknili bore malo...Kremeljski dikator se je od malarja naučil očitno le ideologije...
ODGOVORI
3 5
Esprit
29. 08. 2025 17.47
+4
Kaja Kallas sploh ne bi smela biti v javnosti... dejansko ima ta ženska tako ekstremistična prepričanja, da bi bila pred 10 leti kazensko preganjana, ampak ima EU danes povsem drugačne vrednote, med katerimi je na prvem mestu fanatizem do Rusije, Kitajske... vsem in vsakemu..., kar nasprotuje transatlantski ideologiji. Ob tej ''Široka podpora članic EU'' nihče ni vprašal ljudi za karkoli...kjer so mnenja pogosto diametralno nasprotna EU političnim elitam, ampak to ne ustavi birokratov EU,...in kaj so ti naredili iz Eu, je milo rečeno katastrofa.
ODGOVORI
8 4
gozdar1
29. 08. 2025 17.50
-3
Si pomislil da se baltske države počutijo še posebej ogrožene od rusije. Sploh po vseh ruskih grožnjah in zgodovini (recimo 45 letni okupaciji,..).
ODGOVORI
1 4
Rookoko
29. 08. 2025 17.38
+2
Racuni brez krcmarja🤣
ODGOVORI
6 4
Dejgasrat
29. 08. 2025 17.33
+7
Ma nic nebojo. Ker rusija nebo dovolila.. nevem zakaj EU in nato ne sprejmejo dejstva da je vojna nastala zaradi njihove ideje o siritvi nata v ukrajino.. ce hocejo mir.. nebo nata v ukrajini in evropskih vojakov tudi ne
ODGOVORI
11 4
fljfo
29. 08. 2025 17.36
-1
Kako se je lahko Putin natovcem pustil prelričati, da napade Ukrajimo? Mislil sem, da ni tako vodljiv
ODGOVORI
3 4
BBcc
29. 08. 2025 17.37
+0
Leta 2014 ko so Rusi zasedli Krim. Takrat je tudi bil Nato problem?
ODGOVORI
2 2
gozdar1
29. 08. 2025 17.40
+3
Nato se pač ni širil v ukrjino, do rzačetka ruske agresije l.2014 je imela ukrajina ne samo vzakonjeno nevtralnost ampak je bila podpora članstvu v natu nizka. Putina je motilo ukrjinsko približevanje eu. Brez vojske , ki bi stala nasproti rusija ne bo dala miru.
ODGOVORI
5 2
Kakosmodanes
29. 08. 2025 17.30
+5
Najprej morajo zmagat.
ODGOVORI
6 1
