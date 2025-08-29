Široka podpora članic EU urjenju ukrajinskih vojakov po vojni

Med državami članicami Evropske unije obstaja široka podpora možnosti, da bi po prekinitvi spopadov med Kijevom in Moskvo ukrajinske vojake v okviru misije EU urili tudi v domovini, je po današnjem zasedanju obrambnih ministrov članic v Koebenhavnu povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

Obrambni ministri so danes razpravljali o vlogi unije pri zagotavljanju varnostnih jamstev Ukrajini po sklenitvi mirovnega dogovora med Kijevom in Moskvo. Kot je že davi ob prihodu na zasedanje povedala Kaja Kallas, bi lahko unija pri tem sodelovala predvsem z urjenjem vojakov. "Pozdravljam široko podporo razširitvi mandata vojaške misije EU, da bi po premirju urjenje vojakov in svetovanje izvajali tudi v Ukrajini," je dejala Kallasova. Pojasnila je, da bi to lahko vključevalo pošiljanje inštruktorjev iz članic EU na vojaške akademije in institucije v Ukrajini.

V okviru misije EUMAM so sicer od novembra 2022 po besedah Kallas izurili več kot 80.000 ukrajinskih vojakov, urjenje pa v skladu s trenutnim mandatom poteka na ozemlju članic EU. Misija ima dve večnacionalni poveljstvi, in sicer na Poljskem in v Nemčiji. Urjenje poteka tako na ravni posameznikov kot tudi enot do ravni brigade, urijo pa tudi posebne enote. "Več lahko storimo tudi za ukrajinsko obrambno industrijo. Kar se oni naučijo na bojišču, bi lahko izkoristili tudi za okrepitev Evrope," je o varnostnih jamstvih za Ukrajino še povedala zunanjepolitična predstavnica EU. Članice je pozvala k povečanju naložb v ukrajinsko obrambno industrijo, pri čemer bi lahko ta svoje proizvodne linije odprla tudi v državah unije. Za zgled je postavila Dansko, ki trenutno predseduje Svetu EU.

