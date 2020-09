EU zahteva izpustitev beloruskih političnih zapornikov in opozarja na sankcije

EU zahteva, da beloruske oblasti izpustijo "vse, ki so bili zaradi političnih razlogov pridržani pred in po" spornih predsedniških volitvah, odgovornim pa je napovedala sankcije, ki naj bi zajemale prepovedi potovanja in zamrznitev premoženja. Zamaskirani moški naj bi ugrabili predstavnico opozicije Mario Kolesnikovo, pogrešana sta še dva druga predstavnika opozicije. Po besedah mejnega uradnika naj bi vsi trije prečkali belorusko-ukrajinsko mejo.

V Belorusiji še vedno potekajo množične demonstracije proti trenutnemu, kot pravi opozicija, lažno izvoljenemu "zadnjem evropskem diktatorju". Aleksander Lukašenko državo s trdo roko namreč vodi že 26 let in kot kaže, predsedniškega stolčka ne namerava zapustiti kmalu. Protesti so se začeli 9. avgusta, Lukašenko pa se je nanje odzval z množičnimi aretacijami in policijskim nasiljem. Samo v nedeljo so na protestih, ki so potekali v več mestih po državi, aretirali 633 ljudi. Posnetki s protesta v Minsku prikazujejo moške v navadnih oblačilih, ki pretepajo protestnike z gumijevkami, nakar jih odvlečejo v neoznačena vozila. Štiri osebe so umrle, na stotine so oblasti ranile, poročaBBC.

EU je napovedala sankcije odgovornim za "nasilje, zatiranje in ponarejanje volilnih rezultatov". V ponedeljek je izginila tudi ključna predstavnica opozicije Maria Kolesnikova, po besedah očividcev so jo zamaskirani moški strpali v kombi in odpeljali neznano kam. Bila je ena od treh žensk, ki so na avgustovskih volitvah združile moči, da bi izzvale Lukašenka. Lukašenko, ki je na oblasti od leta 1994, je medtem zahodne države obtožil vmešavanja. Svojo zaveznico Rusijo naj bi obiskal "v prihodnjih dneh", so v ponedeljek sporočili iz Kremlja. Člani opozicije skrivnostno izginjajo Kolesnikovo so v ponedeljek zjutraj na eni izmed ulic v Minsku zamaskirani moški ugrabili in jo strpali v kombi, poročajo očividci. Je članica koordinacijskega sveta, ki ga je ustanovila opozicija za zagotovitev prenosa oblasti. Član sveta Maxim Znak je v ponedeljek zvečer dejal: "Še vedno ne vemo, kje je Maria in kaj se ji dogaja". V torek zjutraj naj bi sicer uradnik beloruske mejne službe dejal, da so trije "izginuli" beloruski opozicijski politiki prečkali belorusko-ukrajinsko mejo, poroča Reuters.

Svet pravi, da sta izginila tudi tiskovni sekretar Anton Rodnenkov in izvršni sekretar sveta Ivan Kravtsov. Ministrstvo za notranje zadeve medtem trdi, da o pridržanih članih sveta nima informacij. Kolesnikova je bila zadnja od treh žensk, ki so združile moči proti Lukašenku in ostale v Belorusiji. Veronika Tsepkalo in predsedniška kandidatka Svetlana Tihanovska sta državo zapustili kmalu po glasovanju. Tihanovska je dejala, da so bila zadnja pridržanja poskus motenja dela koordinacijskega sveta. "Bolj ko nas bodo poskušali prestrašiti, več ljudi bo stopilo na ulice," je dejala v izjavi iz Litve. Vladne oblasti so proti opozicijskim voditeljem sprožile kazensko tožbo in trdile, da sta "ustanovitev in delovanje Koordinacijskega sveta namenjena zasegu državne oblasti in škodo nacionalni varnosti". Svet na drugi strani Lukašenka obtožuje, da "odkrito uporablja metode terorja". EU: beloruske visoke uradnike čakajo gospodarske sankcije Visoki predstavnik EU za zunanje zadeveJosep Borrellje ostro obsodil "neupravičene samovoljne in nepojasnjene aretacije in pridržanja iz političnih razlogov". "Jasno je, da državne oblasti v Belorusiji še naprej zastrašujejo ali dopuščajo ustrahovanje svojih državljanov na vse bolj nezakonit način in grobo kršijo tako lastno domačo zakonodajo kot mednarodne obveznosti."

