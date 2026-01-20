Naslovnica
Tujina

EU zaostruje pravila glede kitajske opreme v 5G-omrežjih

Bruselj, 20. 01. 2026 18.50

Avtor:
L.M.
Preiskava suma, da je Huawei podkupoval evroposlance

Evropska komisija pripravlja nov zakon o kibernetski varnosti, s katerim želi omejiti uporabo opreme kitajskega tehnološkega giganta Huawei v kritičnih 5G-omrežjih. To je korak naprej po letih, ko so države članice EU lahko prostovoljno upoštevale smernice za zmanjšanje tveganj, povezanih s kitajskimi ponudniki, vendar se te niso dosledno izvajale.

Predlog novega akta o kibernetski varnosti bo po poročanju Politica nacionalnim operaterjem 5G-omrežij določil jasna pravila za ravnanje z visokorizičnimi dobavitelji. Evropska komisija, ki vodi postopek, želi preprečiti, da bi ključni deli telekomunikacijske infrastrukture v Evropi še naprej uporabljali opremo Huaweija ali drugih kitajskih podjetij, ki jih ocenjujejo kot varnostno tvegane.

Leta 2020 je EU pripravila načrt, s katerim naj bi telekomunikacijske operaterje postopoma odvajala od uporabe kitajskih dobaviteljev Huawei in ZTE v 5G-infrastrukturi, a so bila ta priporočila, zbrana v tako imenovanem priročniku o varnosti 5G, zgolj prostovoljna. Številne države so pri tem odlašale, deloma zaradi strahu pred gospodarskimi in trgovinskimi posledicami Kitajske.

5G omrežje (slika je simbolična)
5G omrežje (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Nova zakonodaja bo določila zavezujoča pravila za telekomunikacije ter vzpostavila okvir za širši nadzor nad dobavitelji tudi v drugih sektorjih, kot so energetika, transport, varnost in digitalne tehnologije, vključno s komponentami za sončne sisteme, povezane avtomobile in varnostno opremo. Komisija bo določila, kako ocenjevati tveganja za kritično infrastrukturo in katere dobavitelje je smiselno izključiti, zlasti če prihajajo iz držav, ki so za EU potencialno neugodne.

Evropski operaterji bodo po uveljavitvi zakona imeli triletno prehodno obdobje za zamenjavo opreme, stroški izločanja visokorizičnih dobaviteljev pa naj bi dosegli med tri in štiri milijarde evrov. Evropska komisija meni, da je ukrep nujen, saj države močno vlagajo v obrambo in varnost, kar pa je nedopustno, če so ključni deli infrastrukture še vedno odvisni od tveganih dobaviteljev, navaja Politico.

Predlog zakona bo zdaj obravnavan v Evropskem parlamentu in Svetu EU, kjer se pričakujejo različna mnenja držav članic. Komisija še ni določila, ali bo seznam visokorizičnih dobaviteljev vodila na ravni EU ali vsaka država posebej.

Bolgarski predsednik Rumen Radev napovedal odstop s funkcije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
