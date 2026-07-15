EU zapira vrata vojaško obveznim Ukrajincem brez dokazil

Od marca 2027 bo začasna zaščita priznana le tistim, ki bodo izpolnili svoje vojaške obveznosti v Ukrajini. Namen ukrepa je okrepiti ukrajinske oborožene sile na prošnjo ukrajinske vlade, poroča Euronews. Sprememba pravil ne bo vplivala na osebe, ki v EU že uživajo začasno zaščito. Za pridobitev statusa, primerljivega z begunskim, v EU bodo morali ukrajinski državljani dokazati, da so državo zapustili zakonito. Predložiti bodo morali potni list z izstopnim žigom ali dokument, ki potrjuje oprostitev vojaške službe.

Težka zima v vojaških jarkih FOTO: Profimedia

Po ukrajinski vojni zakonodaji večina moških, starih 23 let ali več, ne sme zapustiti države, saj zanje velja obveznost služenja vojaškega roka oziroma vojaške dolžnosti. Izjema so invalidi oziroma osebe, ki so ocenjene kot nesposobne za vojaško službo, očetje treh ali več otrok, mlajših od 18 let, ter osebe, ki stalno skrbijo za bolne sorodnike. Kljub vsemu temu, je v zadnjih letih nekaterim ukrajinskim moškim, sicer zavezanim vojaški obveznosti, uspelo nezakonito prečkati mejo in pridobiti začasno zaščito v državah EU. Podatki agencije Frontex kažejo, da je letos mejo med Ukrajino in EU nezakonito prečkalo skoraj 1000 ljudi, leta 2025 pa več kot 10.000. Odrasli moški predstavljajo 26,6 odstotka ukrajinskih beguncev v Evropi, vendar ni podatkov o tem, kolikšen delež med njimi je vojaško obveznih oziroma je v EU prispel nezakonito.

Kaj omogoča sistem začasne zaščite?