Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

EU zapira vrata vojaško obveznim Ukrajincem brez dokazil

Bruselj, 15. 07. 2026 15.44 pred 25 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Ukrajinska vojska

Večina Ukrajincev, starejših od 23 let ima prepovedan izhod iz države, saj Ukrajina zaradi obsežne ruske invazije množično mobilizira moške za vojno. Zdaj so se veleposlaniki držav članic EU dogovorili, da začasno zaščito za Ukrajince, ki bežijo pred vojno, sicer podaljšajo, vendar bodo iz tega izvzeti moški, stari od 23 do 60 let.

Od marca 2027 bo začasna zaščita priznana le tistim, ki bodo izpolnili svoje vojaške obveznosti v Ukrajini. Namen ukrepa je okrepiti ukrajinske oborožene sile na prošnjo ukrajinske vlade, poroča Euronews. Sprememba pravil ne bo vplivala na osebe, ki v EU že uživajo začasno zaščito.

Za pridobitev statusa, primerljivega z begunskim, v EU bodo morali ukrajinski državljani dokazati, da so državo zapustili zakonito. Predložiti bodo morali potni list z izstopnim žigom ali dokument, ki potrjuje oprostitev vojaške službe.

Težka zima v vojaških jarkih
Težka zima v vojaških jarkih
FOTO: Profimedia

Po ukrajinski vojni zakonodaji večina moških, starih 23 let ali več, ne sme zapustiti države, saj zanje velja obveznost služenja vojaškega roka oziroma vojaške dolžnosti. Izjema so invalidi oziroma osebe, ki so ocenjene kot nesposobne za vojaško službo, očetje treh ali več otrok, mlajših od 18 let, ter osebe, ki stalno skrbijo za bolne sorodnike.

Kljub vsemu temu, je v zadnjih letih nekaterim ukrajinskim moškim, sicer zavezanim vojaški obveznosti, uspelo nezakonito prečkati mejo in pridobiti začasno zaščito v državah EU. Podatki agencije Frontex kažejo, da je letos mejo med Ukrajino in EU nezakonito prečkalo skoraj 1000 ljudi, leta 2025 pa več kot 10.000. Odrasli moški predstavljajo 26,6 odstotka ukrajinskih beguncev v Evropi, vendar ni podatkov o tem, kolikšen delež med njimi je vojaško obveznih oziroma je v EU prispel nezakonito.

Kaj omogoča sistem začasne zaščite?

Sistem začasne zaščite, vzpostavljen po začetku obsežne ruske invazije na Ukrajino leta 2022, Ukrajincem omogoča bivanje v državah EU, ne da bi morali zaprositi za azil. Na dan 31. maja 2026 je bilo pod začasno zaščito 4,38 milijona ljudi, ki so zbežali iz Ukrajine. Ta status jim omogoča prebivanje, delo, zdravstveno oskrbo in dostop do izobraževanja v državah članicah EU.

Danska, ki zaradi izvzetja iz skupne migracijske politike EU pri tem sistemu ne sodeluje, je vzpostavila primerljivo ureditev.

ukrajina vojna begunci zaščita evropska unija
24ur.com Ukrajinska vlada mladeničem do 22. leta dovolila potovanja v tujino
24ur.com Bruselj za izvzetje vojaških obveznikov iz začasne zaščite za Ukrajince v EU
24ur.com Kdo bi napotil vojake v Ukrajino? Poljska proti, Slovenija in Nemčija previdni
24ur.com Ukrajina ukinja konzularne storitve za moške, ki so dopolnili naborniško starost
24ur.com Evropski poslanci odločno podprli sprejetje Ukrajine v EU in Nato
24ur.com Zelenski: EU mora še povečati podporo Ukrajini
24ur.com Vlada začasno zaščito Ukrajincem podaljšala za eno leto
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897