EU zapira vrata vojaško obveznim Ukrajincem brez dokazil

Od marca 2027 bo začasna zaščita priznana le tistim, ki bodo izpolnili svoje vojaške obveznosti v Ukrajini. Namen ukrepa je okrepiti ukrajinske oborožene sile na prošnjo ukrajinske vlade, poroča Euronews. Sprememba pravil ne bo vplivala na osebe, ki v EU že uživajo začasno zaščito.
Za pridobitev statusa, primerljivega z begunskim, v EU bodo morali ukrajinski državljani dokazati, da so državo zapustili zakonito. Predložiti bodo morali potni list z izstopnim žigom ali dokument, ki potrjuje oprostitev vojaške službe.
Po ukrajinski vojni zakonodaji večina moških, starih 23 let ali več, ne sme zapustiti države, saj zanje velja obveznost služenja vojaškega roka oziroma vojaške dolžnosti. Izjema so invalidi oziroma osebe, ki so ocenjene kot nesposobne za vojaško službo, očetje treh ali več otrok, mlajših od 18 let, ter osebe, ki stalno skrbijo za bolne sorodnike.
Kljub vsemu temu, je v zadnjih letih nekaterim ukrajinskim moškim, sicer zavezanim vojaški obveznosti, uspelo nezakonito prečkati mejo in pridobiti začasno zaščito v državah EU. Podatki agencije Frontex kažejo, da je letos mejo med Ukrajino in EU nezakonito prečkalo skoraj 1000 ljudi, leta 2025 pa več kot 10.000. Odrasli moški predstavljajo 26,6 odstotka ukrajinskih beguncev v Evropi, vendar ni podatkov o tem, kolikšen delež med njimi je vojaško obveznih oziroma je v EU prispel nezakonito.
Kaj omogoča sistem začasne zaščite?
Sistem začasne zaščite, vzpostavljen po začetku obsežne ruske invazije na Ukrajino leta 2022, Ukrajincem omogoča bivanje v državah EU, ne da bi morali zaprositi za azil. Na dan 31. maja 2026 je bilo pod začasno zaščito 4,38 milijona ljudi, ki so zbežali iz Ukrajine. Ta status jim omogoča prebivanje, delo, zdravstveno oskrbo in dostop do izobraževanja v državah članicah EU.
Danska, ki zaradi izvzetja iz skupne migracijske politike EU pri tem sistemu ne sodeluje, je vzpostavila primerljivo ureditev.