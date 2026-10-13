EU zavrača navedbe, da je za ruske energente zapravila 286 milijard evrov

"Znesek za obdobje od leta 2022 do danes znaša 320,7 milijarde dolarjev - to je skupni obseg dobav energetskih virov državam EU," je v pogovoru za rusko državno televizijo Vesti dejal Aleksander Novak. Ob tem je dodal, da je bilo kljub sankcijam v Evropo v prvih devetih mesecih letos dobavljenih za 21,3 milijarde dolarjev energetskih surovin.

Dodal je, da so v prvih devetih mesecih leta 2026 kljub sankcijam v Evropo že prispele dobave v vrednosti 21,3 milijarde dolarjev.

"Z drugimi besedami, kljub omejitvam, povezanim s sankcijami, še naprej dobavljamo energetske vire na nekaterih področjih, za katera so bile odobrene izjeme," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal Novak.

Bruselj je danes Novakove besede zanikal in navedel precej manjši znesek, poroča Euronews. V nasprotju s trditvami Moskve je Rusija med marcem 2022 in julijem letos EU dobavila energente v vrednosti 197 milijard evrov, je dejal predstavnik komisije, pri čemer se je skliceval na podatke uradne referenčne zbirke podatkov COMEXT, ki jo upravlja evropski statistični urad Eurostat.