EU zavrača navedbe, da je za ruske energente zapravila 286 milijard evrov

"Znesek za obdobje od leta 2022 do danes znaša 320,7 milijarde dolarjev - to je skupni obseg dobav energetskih virov državam EU," je v pogovoru za rusko državno televizijo Vesti dejal Aleksander Novak. Ob tem je dodal, da je bilo kljub sankcijam v Evropo v prvih devetih mesecih letos dobavljenih za 21,3 milijarde dolarjev energetskih surovin.
Dodal je, da so v prvih devetih mesecih leta 2026 kljub sankcijam v Evropo že prispele dobave v vrednosti 21,3 milijarde dolarjev.
"Z drugimi besedami, kljub omejitvam, povezanim s sankcijami, še naprej dobavljamo energetske vire na nekaterih področjih, za katera so bile odobrene izjeme," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal Novak.
Bruselj je danes Novakove besede zanikal in navedel precej manjši znesek, poroča Euronews. V nasprotju s trditvami Moskve je Rusija med marcem 2022 in julijem letos EU dobavila energente v vrednosti 197 milijard evrov, je dejal predstavnik komisije, pri čemer se je skliceval na podatke uradne referenčne zbirke podatkov COMEXT, ki jo upravlja evropski statistični urad Eurostat.
Predstavnik Evropske komisije je ob tem ocenil, da so prizadevanja EU za opustitev ruskih energentov že obrodila sadove. "EU bi porabila 475 milijard evrov - dodatnih 278 milijard evrov za ruska fosilna goriva -, če ne bi bil sprožen program REPowerEU," je dejal predstavnik komisije.
Program REPowerEU je bil zasnovan z namenom zmanjšanja odvisnosti od ruske energije prek diverzifikacije, zmanjšanja porabe in hitrejšega prehoda na alternativne vire energije kmalu po tem, ko je Moskva napadla Ukrajino leta 2022.
Po besedah predstavnika komisije je do leta 2023 le šest odstotkov skupnih izdatkov EU za fosilna goriva šlo v Rusijo.
Podatki komisije zajemajo plačila za uvoz energije do julija 2026, medtem ko se Novak sklicuje na dobave od leta 2022 naprej, ne da bi natančno navedel, katere surovine so vključene, katere metode vrednotenja so bile uporabljene ali katero obdobje točno zajema, poroča Euronews.
"Nisem v položaju, da bi potrjevala številke drugih. Kar lahko potrdim, je, da imamo jasen trend zmanjševanja naše odvisnosti od Rusije z 42 do 45 odstotkov leta 2022 na sedanjih 12 odstotkov," pa je danes novinarjem povedala predstavnica Komisije Anna-Kaisa Itkonen.
Podatki Bruslja se obenem ne ujemajo s ponedeljkovo trditvijo predsednika ZDA Donalda Trumpa, da je EU Rusiji plačala 250 milijard dolarjev (223 milijard evrov) za energente, še navaja Euronews.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.