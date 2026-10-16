EU: zdaj ni čas za umik podpore ali za omilitev sankcij proti Rusiji

"Naše sporočilo predsedniku Zelenskemu je zelo preprosto: podpora Evropske unije Ukrajini ostaja močnejša kot kdaj koli prej," je poudaril Antonio Costa v izjavi za medije ob prihodu na vrh skupaj s Ursulo von der Leyen in Volodimirjem Zelenskim.

Kot je dejal, zdaj ni čas za umik podpore ali za omilitev sankcij proti Rusiji. "Zdaj je čas, da okrepimo našo podporo, da povečamo pritisk, kar je ključnega pomena za to, da Rusijo prisilimo, da sprejme resnično premirje, in jo pripeljemo k pogajanjem," je izpostavil. "Vedno lahko računate na nas," pa je dejal ukrajinskemu predsedniku.

"Rusija si prizadeva z vsemi sredstvi uničiti energetsko in vodno infrastrukturo Ukrajine, vendar smo na vaši strani. Podprli vas bomo, tako kot smo to storili v preteklih zimah," pa je Zelenskemu dejala von der Leyen.

Ob tem se je zavzela za okrepitev pritiska na Moskvo. Kot je dejala, EU pripravlja 22. sveženj sankcij proti Rusiji. "Ena stvar je povsem jasna: nobene sankcije ne bomo preklicali, dokler Rusija ne bo končala vojne," je še dejala predsednica komisije.