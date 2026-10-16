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EU: zdaj ni čas za umik podpore ali za omilitev sankcij proti Rusiji

Bruselj, 16. 10. 2026 13.04 pred 37 minutami 2 min branja 32

Avtor:
STA M.V.
Antonio Costa, Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenski

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta potrdila podporo EU Ukrajini v boju proti ruski invaziji in se zavzela za okrepitev pritiska na Rusijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ob prihodu na vrh EU v Bruslju izpostavil, da se mora Kijev pripraviti na zimo.

"Naše sporočilo predsedniku Zelenskemu je zelo preprosto: podpora Evropske unije Ukrajini ostaja močnejša kot kdaj koli prej," je poudaril Antonio Costa v izjavi za medije ob prihodu na vrh skupaj s Ursulo von der Leyen in Volodimirjem Zelenskim.

Kot je dejal, zdaj ni čas za umik podpore ali za omilitev sankcij proti Rusiji. "Zdaj je čas, da okrepimo našo podporo, da povečamo pritisk, kar je ključnega pomena za to, da Rusijo prisilimo, da sprejme resnično premirje, in jo pripeljemo k pogajanjem," je izpostavil. "Vedno lahko računate na nas," pa je dejal ukrajinskemu predsedniku.

"Rusija si prizadeva z vsemi sredstvi uničiti energetsko in vodno infrastrukturo Ukrajine, vendar smo na vaši strani. Podprli vas bomo, tako kot smo to storili v preteklih zimah," pa je Zelenskemu dejala von der Leyen.

Ob tem se je zavzela za okrepitev pritiska na Moskvo. Kot je dejala, EU pripravlja 22. sveženj sankcij proti Rusiji. "Ena stvar je povsem jasna: nobene sankcije ne bomo preklicali, dokler Rusija ne bo končala vojne," je še dejala predsednica komisije.

Antonio Costa, Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenski
Antonio Costa, Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenski
FOTO: AP

Tako Costa kot von der Leyen sta pohvalila napredek Ukrajine na poti v EU, potem ko je ta teden na medvladni konferenci odprla še dva sklopa v pogajanjih za članstvo. "Cilj je zdaj, da do konca leta odprete še zadnji dve pogajalska sklopa, da se resnično začnejo izvajati reforme, potrebne za pristop Ukrajine k EU," je dejala von der Leyen.

"Naredili bomo vse, da do konca leta odpremo še zadnja dva sklopa. Prepričan sem, da nam bo uspelo," je pa je poudaril ukrajinski predsednik. EU se je zahvalil za podporo v vojni proti Ukrajini in poudaril, da se mora Kijev pripraviti na zimo, ker Rusija ne kaže znakov, da bi bila pripravljena končati vojno.

Nadaljnja politična, finančna in vojaška pomoč Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo je sicer ena od tem današnjega drugega dne zasedanja predsednikov vlad in držav članic EU v Bruslju. Ukrajinski predsednik ima ob robu zasedanja na programu več dvostranskih srečanj.

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KOMENTARJI32

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2mt8
16. 10. 2026 13.46
Neprecenljivo je, kako slovenski levičarji potihem podpirajo Rusijo, ne da bi to Evropi povedali. Ampak evropski denar je pa dober, ker Rusija ga ne bo dala...
Odgovori
0 0
Mikcar
16. 10. 2026 13.45
Poznal sem ukrajinca,ki se je z druzino vrnil nazaj,ker so place v slo mizerne, nizje kot v ukrajini. Eu zagotavlja prezivetje milijonom in dokler bo to šlo nima smisla koncati vojne in narediti kompromis. Koliko samo kapne v žepe ukr.eliti.
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0 0
BUONcaffee
16. 10. 2026 13.44
Dokler ne izvedejo neko revolucijo v Rusiji bo Putin delal neumnosti. Zagotovo so ga njegovi tovariši že naveličani.
Odgovori
+0
1 1
Dr Dre
16. 10. 2026 13.43
Neprecenljivo je videti, kako NE EU članica dobiva milojarde in milijarde vsak mesec iz skupnega EU proračuna, politiki pa ploskajo, kot bi denar zagotavljali svojim davkoplačevalcem... Upam, da je jasno, da poročanje, kako je 🇺🇦 100% nedolžna in 🇷🇺 100% kriva, kot pravljica za lahko noč... Zakaj so mediji o 🇺🇦 pred 2014 poročali diametralno nasprotno...
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-1
0 1
Rudar
16. 10. 2026 13.41
Logični in pravilno. Tudi nam so pomagali drugi, ko nas je napadla agresorska JLA.
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-1
1 2
glavni_baja 1
16. 10. 2026 13.43
to boste pa še prekleto dolgo odplaćevali
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-1
0 1
JAZsemTI
16. 10. 2026 13.39
Neomajna podpora, do zadnjega Ukrajinca. Bi bilo tako težko priznati, da se Rusije ne da premagati in predlagati mirovna pogajanja. Če bi jim bil mir prioriteta bi to že storili tako pa se uboge Ukrajince še naprej plačuje, da se zaletavajo v zid. Z milijardami in najmodernejšimi igračami ne moreš premagati žive sile na terenu!
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+0
1 1
Bozje oko
16. 10. 2026 13.39
Zelenski.....na vrhu EU????? Smešno, kakšno moč ima ta možakar...nič ne bo iz mira, EU z UVL je prepričana v zmago, ne vem pa s čim, glede na izjave predsednika ZDA....le kaj nas čaka????
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+0
1 1
2mt8
16. 10. 2026 13.37
Čudim se rusofilim ki hvalijo Rusijo da je sploh in oh naj naj. Vzhodni Evropi ki je šla izpod sovjetskega oz ruskega dežnika se je standard dvignil za nekaj 100%.
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-1
3 4
2mt8
16. 10. 2026 13.41
Rusofili obožujejo rusko politiko a ne marajo ruskih avtomobilov, ne marajo nemške politike a obožujejo nemške avtomobile. Rusofili so dvoličneži.
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-1
1 2
glavni_baja 1
16. 10. 2026 13.42
sprintaj si to in se oglasi pri osebnem zdravniku 😁
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-1
1 2
2mt8
16. 10. 2026 13.44
Srbi in rusofili samo nemški avto. Obvezno. Ruski avto je zanič.
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+0
1 1
Dr Dre
16. 10. 2026 13.45
No, 🇺🇲 se gre to vojno proti 🇷🇺 z državljani 🇺🇦. Vse 100% pa plačujemo mi iz EU.. A ni sled denarja dovolj jasna.. Ne pozabimo, 🇺🇲 je 50% lastnica vseh mineralov v 🇺🇦....
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0 0
truelies
16. 10. 2026 13.35
Tile EU komisarji in lobisti takšne provizije vlečejo od sredstev za Ukrajino da glava boli.
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+3
4 1
Luigi Taveri II.
16. 10. 2026 13.33
Zdaj je bolj čas za stečaje
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-2
1 3
Luther
16. 10. 2026 13.32
Vse skupaj meji na absurd. EU podpira dokončno uničenje Ukrajine. Do danes se je prebivalstvo zmanjšalo z 1/3, infrastruktura je zelo močno načeta, dražava nima sredstev in je bankrotirala, primanjkuje ji moških za vojsko, tako, da so začeli rekrutirati ženske, država je visoko koruptivna, vlada ji neizvoljena klika itd. Če je Ursula tako odločna, naj pošlje nemško vojsko v Rusijo in v to vojsko naj v prvo vrsto vključi svoje bližnje in daljne sorodnike. Taka podpora kot danes, samo podaljšuje agonijo Ukrajincev in propadanje Ukrajine. Tako imenovani pravični mir je tisti mir, ki se ga izpogaja na mirovnih pogajanjih. Ukrajina je že vsaj dvakrat zavrnila to možnost. Naj Ursula pojasni, kako bo premagala nuklearno velesilo? Kaj bo storila, da bo RF gospodarsko kolapsirala, ko le ta uspešno trguje s 3/4 državami sveta, kar pomeni s 7/8 vsega prebivalstva?
Odgovori
-2
4 6
Rudar
16. 10. 2026 13.37
Torej po tvoje, naj se ukrajinci predajo in živijo naslednjih 100 let v ruski bedi in trpinčenju?
Odgovori
-3
2 5
lsica
16. 10. 2026 13.42
Ali jim nehamo "pomagati" ali pa jim dejansko pomagajmo. Dobro so nas napeli Američani in Rusi. Razdelili so si Ukrajino in oslabili Evropo.
Odgovori
-1
0 1
Blue Dream
16. 10. 2026 13.30
Ali se ti ljudje zavedajo da so v službi nas ljudi in ne obratno?
Odgovori
-2
2 4
janez139
16. 10. 2026 13.30
Lepo da podpiramo napadeno državo, tudi nam bi bilo všeč da bi nas v primeru napada druge države podpirale.
Odgovori
-2
4 6
Bbcc12
16. 10. 2026 13.39
Tako je.
Odgovori
-1
0 1
Kmecka logika
16. 10. 2026 13.27
Jooooj pa tisti ki vsaj malo pozna Ruse ve, da se nikoli ne bofo podredili EU pa jim lahko damo kakrsne koli sankcije ...k vecjemu skodimo sebi kar ze opazamo...nikjer govora o premirju
Odgovori
+0
3 3
dober dan
16. 10. 2026 13.26
gremo skupaj z Ukrajino direkt v propad.. Točno tako kot planirano
Odgovori
-1
3 4
razgledanec
16. 10. 2026 13.26
Po evropskih drzavah vse slabse stanje denarja kao ni za nic cene v nebo samo miljarde za ukrajino pa mamo
Odgovori
+0
3 3
krpati
16. 10. 2026 13.25
Samooklicani voditelji so se tako odločili.
Odgovori
+5
8 3
Blue Dream
16. 10. 2026 13.25
Na svojo roko. Nas Evropejcev nihče nič ne vpraša ali se strinjamo s to politiko. Jaz se sigurno ne.
Odgovori
+2
5 3
Wolfman
16. 10. 2026 13.21
Je pa že skrajni čas, da te EU voditeljice vržemo nekam v jark.
Odgovori
+2
5 3
Rudar
16. 10. 2026 13.38
Boš prej ti tam, al pa si že....
Odgovori
0 0
glavni_baja 1
16. 10. 2026 13.20
🤣😆😅😂😂😅😆🤣📺😵🤯
Odgovori
+0
2 2
Rudar
16. 10. 2026 13.39
Vsaj enkrat, da si vesel in ne težiš.
Odgovori
+0
1 1
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