EU: zdaj ni čas za umik podpore ali za omilitev sankcij proti Rusiji

"Naše sporočilo predsedniku Zelenskemu je zelo preprosto: podpora Evropske unije Ukrajini ostaja močnejša kot kdaj koli prej," je poudaril Antonio Costa v izjavi za medije ob prihodu na vrh skupaj s Ursulo von der Leyen in Volodimirjem Zelenskim.
Kot je dejal, zdaj ni čas za umik podpore ali za omilitev sankcij proti Rusiji. "Zdaj je čas, da okrepimo našo podporo, da povečamo pritisk, kar je ključnega pomena za to, da Rusijo prisilimo, da sprejme resnično premirje, in jo pripeljemo k pogajanjem," je izpostavil. "Vedno lahko računate na nas," pa je dejal ukrajinskemu predsedniku.
"Rusija si prizadeva z vsemi sredstvi uničiti energetsko in vodno infrastrukturo Ukrajine, vendar smo na vaši strani. Podprli vas bomo, tako kot smo to storili v preteklih zimah," pa je Zelenskemu dejala von der Leyen.
Ob tem se je zavzela za okrepitev pritiska na Moskvo. Kot je dejala, EU pripravlja 22. sveženj sankcij proti Rusiji. "Ena stvar je povsem jasna: nobene sankcije ne bomo preklicali, dokler Rusija ne bo končala vojne," je še dejala predsednica komisije.
Tako Costa kot von der Leyen sta pohvalila napredek Ukrajine na poti v EU, potem ko je ta teden na medvladni konferenci odprla še dva sklopa v pogajanjih za članstvo. "Cilj je zdaj, da do konca leta odprete še zadnji dve pogajalska sklopa, da se resnično začnejo izvajati reforme, potrebne za pristop Ukrajine k EU," je dejala von der Leyen.
"Naredili bomo vse, da do konca leta odpremo še zadnja dva sklopa. Prepričan sem, da nam bo uspelo," je pa je poudaril ukrajinski predsednik. EU se je zahvalil za podporo v vojni proti Ukrajini in poudaril, da se mora Kijev pripraviti na zimo, ker Rusija ne kaže znakov, da bi bila pripravljena končati vojno.
Nadaljnja politična, finančna in vojaška pomoč Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo je sicer ena od tem današnjega drugega dne zasedanja predsednikov vlad in držav članic EU v Bruslju. Ukrajinski predsednik ima ob robu zasedanja na programu več dvostranskih srečanj.
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