Trgovinska vojna: EU pripravlja povračilni udarec ZDA

Evropska komisija je v sredo potrdila, da bo združila dva ločena seznama povračilnih carin na ameriške izdelke v enoten in enostavnejši sveženj, ki naj bi povečal učinkovitost evropskega odgovora. Po besedah tiskovnega predstavnika Komisije za trgovino Olofa Gilla je cilj ukrepa poenostavitev in okrepitev povračilnih ukrepov v primeru neuspešnih pogajanj z ZDA, poroča portal Politico.

"Da bodo naši ukrepi jasnejši, enostavnejši in močnejši, bomo združili seznam 1 in seznam 2 v enoten seznam," je dejal Gill. Prvi seznam je trenutno zamrznjen do 6. avgusta, medtem ko drugi še čaka na potrditev držav članic EU. Združeni seznam bi zajemal ameriške izdelke v vrednosti 93 milijard evrov, med katerimi so tudi burbon, letala in soja. Gill je dejal, da bo združeni seznam začel veljati 7. avgusta, čeprav lahko Komisija ukrepe začasno ustavi za dlje časa.