Bruselj predlaga delavcem, da se vključijo v dodatno pokojninsko zavarovanje

Med ukrepi je samodejna vključitev delavcev v dodatno pokojninsko zavarovanje, pri čemer bi vsi ohranili pravico do izstopa iz njega.

Kot so sporočili iz Bruslja, želijo s svežnjem ukrepov državljanom pomagati izboljšati dostop do dodatnih pokojnin in jim s tem zagotoviti ustrezen dohodek v pokoju. "Predlagani ukrepi so namenjeni dopolnjevanju, ne nadomestitvi javnih pokojnin, ki so temelj pokojninskih sistemov v vseh državah članicah," so zapisali.

Izpostavili so tri bistvene ukrepe. Prvi je samodejna vključitev delavcev v dodatno pokojninsko zavarovanje, pri čemer bi vsi ohranili pravico do izstopa iz njega. Samodejna vključitev bi temeljila na nacionalnih okoliščinah in dobrih praksah držav EU.

Predlagajo tudi razvoj celovitih sistemov, s katerimi bi državljanom zagotovili jasen pregled nad njihovimi pravicami iz pokojnine in predvidenimi prejemki v okviru vseh pokojninskih shem. Takšni sistemi bi po prepričanju Bruslja pomagali povečati sodelovanje v dodatnih pokojninskih shemah, od katerega mnoge odvrača preskromna ozaveščenost o njihovi bodoči pokojnini.

Tretji ukrep predvideva boljši državni pregled in nadzor nad kritjem, vzdržnostjo in ustreznostjo nacionalnega pokojninskega sistema. Te sisteme bi v poznejši fazi združili v tako imenovano nadzorno ploščo za pokojnine na ravni EU.