Tujina

Bruselj predlaga delavcem, da se vključijo v dodatno pokojninsko zavarovanje

Bruselj, 20. 11. 2025 11.47 | Posodobljeno pred 50 minutami

Ne.M. , STA
Evropska komisija je sprejela predlog sprememb zakonodaje, s katerimi želi državljanom EU zagotoviti višji dohodek v pokoju. To bi med drugim dosegli s samodejno vključitvijo zaposlenih v dodatno pokojninsko zavarovanje, iz katerega bi sicer lahko izstopili, in boljšim pregledom nad vzdržnostjo nacionalnih pokojninskih sistemov.

Med ukrepi je samodejna vključitev delavcev v dodatno pokojninsko zavarovanje, pri čemer bi vsi ohranili pravico do izstopa iz njega.
Kot so sporočili iz Bruslja, želijo s svežnjem ukrepov državljanom pomagati izboljšati dostop do dodatnih pokojnin in jim s tem zagotoviti ustrezen dohodek v pokoju. "Predlagani ukrepi so namenjeni dopolnjevanju, ne nadomestitvi javnih pokojnin, ki so temelj pokojninskih sistemov v vseh državah članicah," so zapisali.

Izpostavljajo tri ukrepe

Izpostavili so tri bistvene ukrepe. Prvi je samodejna vključitev delavcev v dodatno pokojninsko zavarovanje, pri čemer bi vsi ohranili pravico do izstopa iz njega. Samodejna vključitev bi temeljila na nacionalnih okoliščinah in dobrih praksah držav EU.

Predlagajo tudi razvoj celovitih sistemov, s katerimi bi državljanom zagotovili jasen pregled nad njihovimi pravicami iz pokojnine in predvidenimi prejemki v okviru vseh pokojninskih shem. Takšni sistemi bi po prepričanju Bruslja pomagali povečati sodelovanje v dodatnih pokojninskih shemah, od katerega mnoge odvrača preskromna ozaveščenost o njihovi bodoči pokojnini.

Tretji ukrep predvideva boljši državni pregled in nadzor nad kritjem, vzdržnostjo in ustreznostjo nacionalnega pokojninskega sistema. Te sisteme bi v poznejši fazi združili v tako imenovano nadzorno ploščo za pokojnine na ravni EU.

'Dodatne pokojnine lahko pomagajo doseči bolj raznolike pokojninske dohodke'

Kot so poudarili v komisiji, vse predlagane rešitve v celoti spoštujejo pristojnosti držav članic za organizacijo in oblikovanje lastnih nacionalnih pokojninskih sistemov, pa tudi avtonomijo socialnih partnerjev, če so ti vključeni v njihovo upravljanje.

Tretji ukrep predvideva boljši državni pregled in nadzor nad kritjem, vzdržnostjo in ustreznostjo nacionalnega pokojninskega sistema.
Predlagani ukrepi so del strategije za vzpostavitev varčevalne in naložbene unije. "Glede na demografske spremembe in dinamiko trga dela, ki zahtevajo prilagoditev pokojninskih sistemov, lahko dodatne pokojnine – tako poklicne kot osebne pokojninske sheme – državljanom pomagajo doseči bolj raznolike pokojninske dohodke. S tem se poveča finančna varnost in stabilnost ob upokojitvi," so navedli v Bruslju.

Obenem lahko stabilnejši in učinkovitejši dodatni pokojninski sistemi po njihovih besedah prispevajo h gospodarski rasti in konkurenčnosti Evrope z mobilizacijo dolgoročnih prihrankov za produktivne naložbe.

Za uveljavitev predlaganih sprememb, ki jih bosta v nadaljevanju postopka obravnavala Evropski parlament in Svet EU, bi morali spremeniti evropsko direktivo IORP II, katere namen je zagotoviti preglednost in varnost poklicnega pokojninskega zavarovanja, ter vseevropski osebni pokojninski produkt (PEPP), ki temelji na prostovoljni udeležbi v dodatnem pokojninskem zavarovanju.

2mt8
20. 11. 2025 12.51
V Sloveniji to ni možno, ker ti potem niti za kruh ne ostane.
Jernej Sekirnik
20. 11. 2025 12.50
Penzije je golob zmanjšal, tako da kar veselo vplačujte v najmanj 5 skladov.
JApajaDAja
20. 11. 2025 12.45
...naložba za financiranje ukrajine....?
kr nekdo
20. 11. 2025 12.14
+4
dajte vsem bruto plačo pa bo vsak nakazoval v svojo pokojninsko shemo.
