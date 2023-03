Euoplos dignitas: Nova in redka vrsta orjaškega pajka

Avstralski raziskovalci so odkrili povsem novo vrsto pajka v osrednjem Queenslandu. Pajek je do zdaj živel v odprtih gozdnih habitatih, v pasu Brigalow v osrednjem Queenslandu na severovzhodni obali Avstralije. Vendar so ta gozdna območja zdaj že kar uničena, vključujejo pa tudi najbolj ogrožene ekološke skupnosti v Queenslandu.

Znanstveniki menijo, da je vrsta zaradi posekovanja zemljišč izgubila velik del svojega življenjskega prostora, zaradi česar je najverjetneje ogrožena. Čeprav avstralska ekipa ni podrobno opisala, kako velika je njihova najdba, so po podatkih National Geographica pajki običajno dolgi do 1,5 centimetra in gnezdijo pod zemljo. Gre za kosmate tropske pajke, njihovi ugrizi pa lahko pri ljudeh povzročijo bolečine in otekline.

Samice pajkov, ki so običajno večje od samcev naj bi v dolžino zrastle tudi do pet centimetrov. "To je lepa, velika vrsta pajkov," je dejal dr. Michael Rix, kustos za arahnologijo v Queenslandskem muzeju. Dodal je, da so v muzeju povsem navdušeni nad to novo najdbo.

Samice preživijo svoje življenje pod zemljo, medtem ko samci, ki so "medeno rdeče barve", po približno petih do sedmih letih zapustijo svoje brloge, da bi si poiskali partnerja. Pajki so večinoma aktivni ponoči, takrat se tudi prehranjujejo, za obvladovanje plena pa uporabljajo strup.