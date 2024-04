Eurobarometer: Zanimanje državljanov za evropske volitve se krepi

Za evropske volitve, ki bodo potekale med 6. in 9. junijem 2024, je tokrat zanimanje med državljani EU večje kot nekaj mesecev pred zadnjimi volitvami pred petimi leti. Tokrat se zanje zanima 60 odstotkov vseh vprašanih, kar je 11 odstotnih točk več kot pred petimi leti in tri odstotne točke več kot v jeseni izvedeni raziskavi.

Na vprašanje, ali bi odšli na volitve, če bi bile prihodnji teden, je 62 odstotkov sodelujočih odgovorilo, da bi verjetno volili. To je 10 odstotnih točk več kot pred petimi leti in pet odstotnih točk več kot konec lanskega leta. Evropskih volitev maja 2019 se je sicer v Sloveniji udeležilo 28,9 odstotka volilnih upravičencev.

Razloge za večje zanimanje za volitve vodja generalnega direktorata Evropskega parlamenta za komuniciranje Jaume Duch Guillot vidi v tem, da je EU v zadnjih petih letih postala bolj vidna in kredibilna. Pri tem je izpostavil odziv EU na pandemijo covida-19 in rusko agresijo na Ukrajino.

Da je udeležba na volitvah zaradi trenutnih mednarodnih razmer še toliko pomembnejša, je pokazala tudi raziskava. S to trditvijo se v EU strinja 81 odstotkov vprašanih, v Sloveniji pa 79 odstotkov.

Največ vprašanih v Sloveniji ob tem meni, da bi se moral Evropski parlament v prihodnjem petletnem mandatu prednostno zavzemati za mir (57 odstotkov). Sledita varstvo človekovih pravic v EU in po svetu z 31 odstotki in vladavina prava s 25. Državljani EU pa kot prednostne naloge vidijo zavzemanje za mir (47 odstotkov), za demokracijo (33 odstotkov) in za varstvo človekovih pravic (24 odstotkov).

Javno zdravje, kmetijstvo, podpora gospodarstvu in ustvarjanje novih delovnih mest

Glavne teme predvolilne kampanje bi morale medtem po mnenju vprašanih Slovencev biti javno zdravje (39 odstotkov), kmetijstvo (38 odstotkov) ter podpora gospodarstvu in ustvarjanje novih delovnih mest (34 odstotkov). Na ravni EU pa sta javno zdravje in podpora gospodarstvu na drugem in tretjem mestu, na katerem sta še obramba in varnost EU. Pred vsemi je boj proti revščini in socialni izključenosti.

"Evropejci vedo, da je na volitvah veliko na kocki in da je glasovanje v trenutnih geopolitičnih razmerah še pomembnejše. Naše državljanke in državljane pozivam, naj na prihajajočih evropskih volitvah oddajo svoj glas in tako okrepijo evropsko demokracijo ter oblikujejo prihodnost Evrope," je ob objavi rezultatov raziskave povedala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Spomladansko raziskavo Eurobarometer 2024 je med 7. februarjem in 3. marcem za Evropski parlament izvedlo podjetje Verian. V 27 državah članicah so opravili 26.411 intervjujev, v Sloveniji so sodelovali 1004 ljudje.