Europol aretiral 23 nelegalnih bankirjev, dva v Sloveniji

Europol je kriminalno združbo razbil v akciji 19. novembra lani, in sicer po obsežnih racijah, ki so jih izvedli oktobra lani. Operacija je trajala več mesecev, skupaj pa so prijeli kar 23 osumljencev.

Kriminalna združba, v kateri so bili večinoma ukrajinski, pa tudi armenski, azerbajdžanski in kazahstanski državljani, je drugim kriminalnim združbam zagotavljala kurirske storitve in nelegalne bančne storitve. Del kriminalne mreže so bili tudi kitajski državljani, ki so prali denar. Ponudbo so koristili tako rusko govoreči kot tudi azijski kriminalci, ki se ukvarjajo s preprodajo drog, davčnimi utajami ali pa tihotapljenjem prepovedanega blaga. Večina zločinov je bila storjena v Španiji, poroča Europol.

Z izkoriščanjem izjem, ki so bile vzpostavljene za lažji prenos denarja med jurisdikcijami, je kriminalna mreža premikala ogromne količine gotovine, ne da bi bila podrobno zaslišana ali pod drobnogledom med carinskimi pregledi. Sredstva so enostavno označili za del lastne dediščine, ki so jo nato denarne mule, med katerimi so tudi nekateri družinski člani vodij kriminalne mreže, redno prevažale med Španijo, Ciprom, Francijo in drugimi državami.

Ko je policija več teh denarnih mul aretirala, je kriminalna združba prilagodila svoj način delovanja. Začeli so uporabljati kriptovalute, zaradi česar je bilo denarne prenose težje zaznati. Po prvih ocenah so od marca 2023 do februarja 2024 premaknili najmanj 75 milijonov evrov. Med racijami na Cipru so organi pregona zasegli in zamrznili približno 26 milijonov evrov v eni kriptovaluti.

V Europolovi mednarodni operaciji so sodelovali tudi strokovnjaki, specializirani za finančni kriminal, boj proti visoko tveganim kriminalnim mrežam, razkrivanje struktur pranja denarja in sledenje tokovom kriptovalut. Europol je bil tudi del pravosodne preiskovalne skupine, ki jo je ustanovil Eurojust, v njej pa so sodelovale Španija, Ciper in Nemčija.