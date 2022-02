Europol dobil več pooblastil za zbiranje informacij

Predstavniki držav članic EU in Evropskega parlamenta so se dogovorili, da bo Evropska policijska agencija (Europol) v okviru svojih operacij lahko sodelovala s spletnimi službami in državami, ki niso članice EU. Sporazum določa tudi standarde za upravljanje podatkov in Europolu daje pooblastila za razvoj novih tehnologij za opravljanje njegovega dela.

Širjenje pooblastil Europola je pozdravila tudi Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. "Z okrepljenim mandatom (...) Europol potrjuje svoje vodilno mesto v svetu na področju razvoja novih tehnologij za kazenski pregon," je ocenila.