'Evropo je zajel val kokaina'

Majsko poročilo Unije je povečanje uvoza mamil na celino krivilo tudi za vse višjo stopnjo nasilja. Na Nizozemskem so letos opazili porast umorov, povezanih s kokainskimi tolpami, zlasti v Amsterdamu. "Mislim, da smo vstopili v novo fazo, imenovano narkoterorizem, fazo, v kateri narkoteroristi poskušajo destabilizirati družbo in vzeti družbo v roke," pa je po sklenitvi dogovora o sodelovanju povedal belgijski minister Vincent Van Quickenborne , ki so ga prejšnji mesec na Nizozemskem poskušali ugrabiti štirje posamezniki, povezani s preprodajo mamil. Vse štiri so aretirali. "Kriminalni ne poznajo meja," je ob tem še pristavil minister.

Spomladi so tudi koprski policisti prišli na sled eni izmed združb, ki je bila del ene najpomembnejših tihotapskih verig kokaina iz Južne Amerike v evropske države. Mednarodna združba je drogo tihotapila s pomočjo predelanih osebnih vozil, ki so jih zagotavljali člani slovenske kriminalne združbe. Vozila so bila v naši državi tudi registrirana, predelovali pa so jih na Nizozemskem, kjer so v vozilo skrili prostor, kamor so tihotapci pospravili drogo in jo tako varno prenesli čez mejo.