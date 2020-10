Europol išče 18 osumljencev spolnih zlorab, tudi 53-letnega Hrvata

Fotografije in osebni podatki 18 osumljencev, ki so pobegnili pred roko pravice, bodo na strani najbolj iskanih evropskih osumljencev objavljeni prihodnje štiri tedne. Pri Europolu upajo, da bo stran obiskalo čim več ljudi in jim moške pomagalo najti. Njihove fotografije bodo objavljali tudi v medijih in na družbenih omrežjih.

"Pomagajte nam izslediti spolne prestopnike," pozivajo ter dodajajo, da je zločin, povezan s spolnostjo, v Evropski uniji prijavljen vsaki dve minuti. "Policijske postaje širom EU dobijo v povprečju vsaki dve minuti prijavo posilstva, spolnega napada oziroma druge oblike spolnega nasilja, pri čemer je žrtev lahko kdorkoli. Največkrat so to sicer ženske in otroci," še opozarjajo na evropskem policijskem uradu.

Ob njihovih fotografijah so na spletni strani, kjer so sicer objavljeni najbolj iskani evropski zločinci, pripisani opisi ter podatki o storjenem kaznivem dejanju. Europol upa, da bo od državljanov EU prejel koristne informacije, ki bodo vodile k prijetju "evropskih najnevarnejših spolnih predatorjev". Na Europolu so ob tem opozorili, da je v Evropski uniji kaznivo dejanje, povezano s spolnostjo, policiji prijavljeno vsaki dve minuti.

Takšne informacije so se že v preteklosti izkazale za neprecenljive, so še poudarili na Evropskem policijskem uradu. Od leta 2016, ko so začeli projekt, so aretirali 91 kriminalcev, ki so bili objavljeni na omenjeni strani, pa navaja STA. V najmanj 33 primerih so k temu pripomogle informacije, ki jih je prek te strani prispevala splošna javnost, so sporočili.