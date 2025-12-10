Europol objavil nov seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropi, na njem tudi ropar SKB

Na Europolov seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropi so bili dodani novi ubežniki, obtoženi hudih kaznivih dejanj, kot so trgovina z ljudmi, trgovina z drogami in goljufije v velikem obsegu. Dva osumljenca je nanj dodala tudi Slovenska policija – eden je osumljen kaznivega dejanja ropa bančnih sefov, drugi pa kaznivega dejanja goljufije in pranja denarja. Od uvedbe spletnega mesta leta 2016 je bilo sicer izsledenih in prijetih že 172 pobeglih osumljencev, od tega jih je bilo 54 prijetih neposredno na podlagi informacij, ki jih je javnost posredovala prek platforme EU Most Wanted.

Prenovljena spletna stran eumostwanted.eu ima nov videz in izboljšane funkcionalnosti, ki še olajšajo vlogo, ki jo ima lahko javnost oziroma državljani pri aretaciji nevarnih kriminalcev. S prenovljenim logotipom, enostavnejšim uporabniškim vmesnikom in naprednimi funkcijami postaja še učinkovitejše orodje za sodelovanje med javnostjo, policijo in pravosodnimi organi pri lociranju in aretaciji najbolj iskanih oseb v Evropi, so sporočili z Europola. Vsi na spletnem seznamu objavljeni nevarni posamezniki so namreč še vedno na prostosti, njihovo prijetje pa je ključno za učinkovito izvedbo sodnih postopkov, poudarjajo.

Novost: naročite se na e-obvestila o novih iskanih osebah

Najpomembnejša nova funkcija je e-poštno obvestilo, ki omogoča uporabnikom, da se naročijo na obvestila ob objavi novih ubežnikov na seznamu. S tem se javnost obvešča v realnem času. Če prejemniki prepoznajo katero od oseb s seznama, se lahko takoj odzovejo in hitreje posredujejo ključne informacije, ki lahko nato vodijo do prijetja. "Če imate tudi sami kakršne koli informacije o trenutni lokaciji iskanih oseb v EU, nemudoma obvestite policijo ali pristojne varnostne organe. Informacijo je mogoče posredovati tudi anonimno. Poleg tega se lahko naročite na e-poštna obvestila – to funkcijo najdete v desnem zgornjem kotu spletne platforme eumostwanted.eu," svetujejo na Europolu.

V desetih letih prijeli več kot 170 ubežnikov

Od uvedbe spletnega mesta leta 2016 je bilo sicer izsledenih in prijetih že 172 pobeglih osumljencev, od tega jih je bilo 54 prijetih neposredno na podlagi informacij, ki jih je javnost posredovala prek platforme EU Most wanted. "Nova funkcija e-poštnih obvestil bo še bolj spodbudila to sodelovanje javnosti in omogočila hitrejše reakcije pri odkrivanju tistih, ki se želijo izogniti pravici."

Slovenska policija na seznam dodala dva nova ubežnika

Iz Slovenije sta bila na spletno stran dodana dva nova ubežnika – eden je osumljen kaznivega dejanja ropa bančnih sefov, drugi pa kaznivega dejanja goljufije in pranja denarja. Če imate kakršne koli informacije o njunem trenutnem prebivališču ali gibanju, nemudoma obvestite Policijo ali Europol.

Radomir Cvijanović in Mitja Petrič FOTO: Europol icon-expand

Radomir Cvijanović je osumljen sodelovanja pri največjem bančnem ropu v Sloveniji, in sicer ropu sefov SKB banke v Ljubljani, ki se je zgodil pred 20 leti, v noči na 1. november 2005. Skupina storilcev je vlomila v 428 bančnih sefov in lastnikom povzročila veliko materialno škodo. Po ocenah so storilci odtujili gotovino in druge vredne predmete. Cvijanović je po kaznivem dejanju pobegnil in se še vedno skriva. Velja za nevarno osebo, njegov trenutni videz in lokacija nista znana. Mitja Petrič je iskan zaradi suma pranja denarja in goljufije. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi osumljeni z lažnim prikazovanjem okoliščin glede varnosti naložb in z obljubljanjem visokih donosov zavedel več oškodovancev, da so vložili svoja denarna sredstva. Obstaja utemeljen sum, da se še vedno skriva v tujini. Zoper njega sta izdana mednarodna tiralica in evropski nalog za prijetje in predajo.

Ste ju morda videli? Obvestite Policijo! Kakršne koli podatke o iskanih osebah lahko Slovenski policiji posredujete tudi na anonimni telefon policije 080 1200, lahko pa tudi na elektronski naslov skupine za ciljno iskanje oseb: fast@policija.si. Nekatere od drugih oseb, ki jih trenutno išče Slovenska policija, si lahko ogledate na spletni strani Iskane osebe. Vse informacije so dobrodošle.

O evropski mreži policistov ENFAST