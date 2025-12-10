Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Europol objavil nov seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropi, na njem tudi ropar SKB

Haag, 10. 12. 2025 12.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
27

Na Europolov seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropi so bili dodani novi ubežniki, obtoženi hudih kaznivih dejanj, kot so trgovina z ljudmi, trgovina z drogami in goljufije v velikem obsegu. Dva osumljenca je nanj dodala tudi Slovenska policija – eden je osumljen kaznivega dejanja ropa bančnih sefov, drugi pa kaznivega dejanja goljufije in pranja denarja. Od uvedbe spletnega mesta leta 2016 je bilo sicer izsledenih in prijetih že 172 pobeglih osumljencev, od tega jih je bilo 54 prijetih neposredno na podlagi informacij, ki jih je javnost posredovala prek platforme EU Most Wanted.

Prenovljena spletna stran eumostwanted.eu ima nov videz in izboljšane funkcionalnosti, ki še olajšajo vlogo, ki jo ima lahko javnost oziroma državljani pri aretaciji nevarnih kriminalcev. S prenovljenim logotipom, enostavnejšim uporabniškim vmesnikom in naprednimi funkcijami postaja še učinkovitejše orodje za sodelovanje med javnostjo, policijo in pravosodnimi organi pri lociranju in aretaciji najbolj iskanih oseb v Evropi, so sporočili z Europola.

Vsi na spletnem seznamu objavljeni nevarni posamezniki so namreč še vedno na prostosti, njihovo prijetje pa je ključno za učinkovito izvedbo sodnih postopkov, poudarjajo.

Novost: naročite se na e-obvestila o novih iskanih osebah

Najpomembnejša nova funkcija je e-poštno obvestilo, ki omogoča uporabnikom, da se naročijo na obvestila ob objavi novih ubežnikov na seznamu. S tem se javnost obvešča v realnem času. Če prejemniki prepoznajo katero od oseb s seznama, se lahko takoj odzovejo in hitreje posredujejo ključne informacije, ki lahko nato vodijo do prijetja.

"Če imate tudi sami kakršne koli informacije o trenutni lokaciji iskanih oseb v EU, nemudoma obvestite policijo ali pristojne varnostne organe. Informacijo je mogoče posredovati tudi anonimno. Poleg tega se lahko naročite na e-poštna obvestila – to funkcijo najdete v desnem zgornjem kotu spletne platforme eumostwanted.eu," svetujejo na Europolu.

V desetih letih prijeli več kot 170 ubežnikov

Od uvedbe spletnega mesta leta 2016 je bilo sicer izsledenih in prijetih že 172 pobeglih osumljencev, od tega jih je bilo 54 prijetih neposredno na podlagi informacij, ki jih je javnost posredovala prek platforme EU Most wanted.

"Nova funkcija e-poštnih obvestil bo še bolj spodbudila to sodelovanje javnosti in omogočila hitrejše reakcije pri odkrivanju tistih, ki se želijo izogniti pravici."

Slovenska policija na seznam dodala dva nova ubežnika

Iz Slovenije sta bila na spletno stran dodana dva nova ubežnika – eden je osumljen kaznivega dejanja ropa bančnih sefov, drugi pa kaznivega dejanja goljufije in pranja denarja. Če imate kakršne koli informacije o njunem trenutnem prebivališču ali gibanju, nemudoma obvestite Policijo ali Europol.

Radomir Cvijanović in Mitja Petrič
Radomir Cvijanović in Mitja Petrič FOTO: Europol

Radomir Cvijanović je osumljen sodelovanja pri največjem bančnem ropu v Sloveniji, in sicer ropu sefov SKB banke v Ljubljani, ki se je zgodil pred 20 leti, v noči na 1. november 2005. Skupina storilcev je vlomila v 428 bančnih sefov in lastnikom povzročila veliko materialno škodo. Po ocenah so storilci odtujili gotovino in druge vredne predmete. Cvijanović je po kaznivem dejanju pobegnil in se še vedno skriva. Velja za nevarno osebo, njegov trenutni videz in lokacija nista znana.

Mitja Petrič je iskan zaradi suma pranja denarja in goljufije. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi osumljeni z lažnim prikazovanjem okoliščin glede varnosti naložb in z obljubljanjem visokih donosov zavedel več oškodovancev, da so vložili svoja denarna sredstva. Obstaja utemeljen sum, da se še vedno skriva v tujini. Zoper njega sta izdana mednarodna tiralica in evropski nalog za prijetje in predajo.

Ste ju morda videli? Obvestite Policijo!

 

Kakršne koli podatke o iskanih osebah lahko Slovenski policiji posredujete tudi na anonimni telefon policije 080 1200, lahko pa tudi na elektronski naslov skupine za ciljno iskanje oseb: fast@policija.si.

 

Nekatere od drugih oseb, ki jih trenutno išče Slovenska policija, si lahko ogledate na spletni strani Iskane osebe.

 

Vse informacije so dobrodošle.

O evropski mreži policistov ENFAST

Spletni seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropi je pobuda Evropske mreže skupin za aktivno iskanje ubežnikov (ang. European Network of Fugitive Active Search Teams – ENFAST), ki jo podpira Europol. Gre za mednarodno mrežo policistov, ki so na razpolago 24 ur na dan, vse dni v tednu, in lahko takoj ukrepajo in izsledijo ubežnika, ko je to potrebno.

Njena članica je tudi slovenska enota za ciljno iskanje oseb FAST. Nacionalne skupine FAST tudi neposredno upravljajo portal EU Most Wanted, nanj nalagajo informacije o najbolj iskanih ubežnikih v svoji državi in prejemajo vse namige, ki jim jih posreduje javnost.

"Informirana javnost igra ključno vlogo pri podpori varnostnim organom v boju proti kriminalu. Skupaj lahko naredimo Evropo varnejšo!" še pozivajo pri Europolu.

europol novi ubežniki seznam
Naslednji članek

Daroval rakotvorno spermo, z njo spočeli skoraj 200 otrok

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
10. 12. 2025 13.24
Za ta prave kriminalce v EU se točno ve kje so in kaj delajo, še več, ve se celo to, da so popolnoma nedotakljivi in da se vsak dan smejejo EU narodu po TVju v glavo... briga njih...
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
10. 12. 2025 13.23
+1
Samooklicane EVRO sekretarke, ki je oropala 200 000 delničarjev NKBM a..še ni seznamu, je ne boste verjeli ministrica.
ODGOVORI
1 0
GhostWithAxe
10. 12. 2025 13.16
+0
Popravek. “Velja za nevarno osebo za navadne obcane” Za ostale velja da ga lahko rastelamo na prafaktorje po potrebi ce se bo upiral aretaciji. Hvala za vas pozornost pri branju.
ODGOVORI
1 1
Zagorac
10. 12. 2025 13.01
+3
Karnera ni gor?
ODGOVORI
3 0
StayALive
10. 12. 2025 12.57
-1
Največji krimos je na funkciji predsednika vlade. Vsem pred očmi !
ODGOVORI
4 5
Sickk 2
10. 12. 2025 13.13
-2
Misls, je biu?
ODGOVORI
1 3
džonborno
10. 12. 2025 12.49
+7
Če ga vidite, poglejte stran! Bo ceneje za državo če ga nikoli ne privlečejo nazaj na grbo delavcev! Denarja itak ne bodo videli, ga je pa še vedno ostalo dovolj, da bodo naše hijene od odvetnikov takoj na razpolago za kakšne odškodnine.
ODGOVORI
7 0
ššajtrga
10. 12. 2025 12.48
+4
Kdo bi si mislil da bodo tudi slovenci na takih straneh... nezaslišano
ODGOVORI
5 1
ptuj.si
10. 12. 2025 13.02
-2
Petrić, Cvijanović??
ODGOVORI
1 3
Panter 63
10. 12. 2025 13.09
+1
Kaj je Ptujčan? Upam se staviti da si ti tudi na ic. Zdaj pa ves presenečen, nekaj čudnega za te. Misliš da se bodo Italijani ali kdo drug kdaj jih dobijo ukvarjali s tem ali so na ic ali niso. Za njih so Slovenci. Petrič pa je čisti Slovenec, kakor Dončić.
ODGOVORI
1 0
štrekeljc
10. 12. 2025 13.13
-1
Mitja Petrič je Slovenec, tak taprav. Ne vem pa, ali je s Ptuja.
ODGOVORI
0 1
štrekeljc
10. 12. 2025 13.19
-1
Ptujčan, Mitja Petrič je prav tvoj sokrajan! Si ponosen? Piše o njem na ptujinfo.
ODGOVORI
0 1
but_the_ppl_are_retarded
10. 12. 2025 12.47
+3
Hehe, od začetka SVO so se zlifrale triljarde (to je milijon milijonov) evrov na paletah, v orožju, v obliki zlatih cekretov, zemlje, firm... Vi pa nas pumpate za tale drobiž.
ODGOVORI
3 0
alenka.NN
10. 12. 2025 13.18
+1
S kom si pa ti v žlahti, da te ni brisal...aja, dober komentar
ODGOVORI
1 0
Sortegilio
10. 12. 2025 12.45
+2
Lahko bi naredili Tinder zmenkarsko aplikacijo samo za kriminalce da bi se parckali med dabo.
ODGOVORI
2 0
JohannDoe
10. 12. 2025 12.42
+3
Kaj pa interpol o islamskih ekstremistih, preprodaji drog in ustvarjanju celic prek ilegalnih migracij?
ODGOVORI
4 1
JohannDoe
10. 12. 2025 12.42
+1
europol
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
10. 12. 2025 12.41
+5
Bmk za njih, kdaj bodo Layna in drugi člani kriminalnega hora na seznamu? To so težki kriminalci, ne pa ti amaterji na slikaj.
ODGOVORI
6 1
but_the_ppl_are_retarded
10. 12. 2025 12.44
-2
Imaš srečo, da ne živiš v nemčiji, bi he$tapo že trkal... Ampak brez skrbi, tudi pri nas bo kmalu..
ODGOVORI
1 3
daiči
10. 12. 2025 12.40
+4
A pol so slike od roparjov skb 20 let stare?
ODGOVORI
4 0
hojladri123
10. 12. 2025 12.57
+2
ne, so se šli na novo slikat ko jim je potekla vozniška leto nazaj...
ODGOVORI
2 0
suleol
10. 12. 2025 12.40
-1
a tud pristni slovenci so na tem seznamu cudno mal ane
ODGOVORI
1 2
Janez23
10. 12. 2025 12.43
+2
Ne gre za Slovence, gre za pristne če furje.
ODGOVORI
4 2
Plešemo
10. 12. 2025 12.38
+1
Nč vidu nč slišu
ODGOVORI
2 1
MarkoJur
10. 12. 2025 12.38
+3
Hm, netanjahuja in njegovih eu pajdašev pa ni gor??!
ODGOVORI
3 0
MiskoPol
10. 12. 2025 12.24
+1
Če se tisti ropar SKB hitro ne javi, bo ves naropan denar v tem času že porabljen. Njegovi sodelavci so namreč že na prostosti in sedaj lahko upravičeno začnejo črpati nagrado, zaradi katere so sedeli nekaj let.
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
10. 12. 2025 12.22
+5
Obilo sreče in zdravja vsem. Evropa bo pa varnejša le, ko bomo nehali uk®on@¢ije podpirati.
ODGOVORI
6 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385