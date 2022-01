Europol onemogočil mednarodno kriminalno VPN-omrežje

Policisti iz Evrope in Severne Amerike so v ponedeljek zasegli ali onemogočili vsaj 15 strežnikov, na katerih so gostovali uporabniki in ponudnik VPN storitev VPNLab.net, ki je kriminalnim združbam omogočal zaščiteno komuniciranje in dostop do interneta.

"Storitve tega ponudnika, ki vključujejo uporabo navideznega zasebnega omrežja (VPN), so se uporabljale za huda kazniva dejanja, kot je uporaba izsiljevalske programske opreme in druge dejavnosti kibernetskega kriminala," so dejali pri Europolu. Dodali so še, da so bile spletne storitve VPNLab.net, za katere je bilo treba plačati naročnino v višini zgolj 52 evrov, priljubljena izbira za kriminalce, ki so tako lahko izvajali kazniva dejanja brez strahu, da bi jih varnostni organi odkrili.

Predstavniki organov pregona so ponudnika storitev VPN, ki je bil ustanovljen leta 2008, začeli natančneje spremljati po tem, ko so številne preiskave pokazale, da so ga kriminalci uporabljali za širjenje zlonamerne programske opreme, namenjene vdorom v računalniške sisteme.

Na podlagi preiskav je bilo ugotovljeno, da je bilo zaradi tega več kot 100 podjetij izpostavljenih tveganju kibernetskih napadov. Iz Europola so sporočili, da organi pregona sodelujejo z morebitnimi žrtvami, da bi zmanjšali njihovo izpostavljenost.

Pod vodstvom nemške policije v Hannovru so v operaciji sodelovali preiskovalci iz več držav EU, Velike Britanije, Kanade, Ukrajine in ZDA.