Europol opozarja na porast nasilnih desničarskih skupnosti na spletu.

Pripadniki Europola in policije iz 13 članic Evropske unije ter Velike Britanije so prejšnji četrtek sprožili preiskavo ekstremistične vsebine na internetu, ki je vključevala tudi prenose v živo, manifeste in poveličevanje nasilja. Policija je nato te vsebine posredovala ponudnikom spletnih storitev, da bi preverila njihove odzive.

"Storilci teh napadov so bili del spletnih skupnosti in so se zgledovali po drugih desničarskih skrajnežih in teroristih," je sporočil Europol in dodal, da ti napadi kažejo na moč spletnih propagand ter da so le-te še vedno pomemben vidik radikalizacije in novačenja desničarjev.

Europol je opozoril tudi na primer desničarskega nasilja v Nemčiji, ko je bilo decembra aretiranih 25 domnevnih članov skrajno desnega gibanja Državljani rajha, osumljenih načrtovanja državnega udara. Člani gibanja na splošno verjamejo v nadaljnji obstoj nemškega rajha in v številne teorije zarote ter so trdno prepričani, da Nemčijo vodi globoka država, ki jo je treba strmoglaviti.