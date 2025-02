Europol razbil kitajsko mrežo tihotapcev ljudi za namen spolnega izkoriščanja

Španski in hrvaški organi pregona so 17. decembra izvedli racije v 14 nepremičninah v Barceloni, Madridu in Toledu ter v eni nepremičnini v Zagrebu. Pri tem so aretirali 30 oseb, med njimi tudi vodje kriminalne mreže.

Zasegli so 180.000 evrov gotovine, orožje, 70 potnih listov, opremo za ponarejanje potnih listov in vizumov, prepovedane droge, 10 vozil višjega razreda in 33 mobilnih telefonov. V operaciji so uspeli zaščititi tudi 33 žrtev s kitajskim in vietnamskim državljanstvom.