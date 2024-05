Europol z operacijo 'Pandora' odkril 12 lažnih klicnih centrov, oškodovani tudi Slovenci

O operaciji Pandora

V mednarodni policijski operaciji, ki je potekala 18. aprila, so po navedbah Europola izvedli racije v 12 klicnih centrih in pridržali 21 ljudi. V operaciji so sodelovali policisti iz Nemčije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova in Libanona. Med racijami so preiskovalci zasegli gotovino in premoženje v vrednosti do enega milijona evrov ter elektronske dokaze, na podlagi katerih bi lahko pridobili informacije o morebitnih preostalih podobnih klicnih centrih in več goljufijah.

Preiskava se je začela decembra lani, ko je bančni uslužbenec v Freiburgu v Nemčiji postal sumničav zaradi zahteve stranke po dvigu več kot 100.000 evrov v gotovini. Opozoril je policijo, ki je žrtvi preprečila, da bi denar izročila goljufom. Preiskava se je nato razvila v obsežno operacijo Pandora, v okviru katere so po navedbah Europola doslej identificirali 39 osumljencev.