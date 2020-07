Europol zaplenil 320 ton nevarnih prehranskih izdelkov

Ponarejeni živilski izdelki, pa tudi tisti, ki ne izpolnjujejo vseh predpisanih standardov, so ponekod, kjer regulacija ni dovolj stroga, na voljo na prodajnih policah, opozarjajo pri evropskem policijskem uradu Europol. "Porast spletne prodaje tovrstnih izdelkov pa ogroža javno zdravje. Operacijo OPSON smo sprožili, da bi se spopadli z organiziranim kriminalom na tem področju," so zapisali.

V operaciji so uspeli razbiti 19 organiziranih kriminalnih združenj in pridržali 406 osumljencev. Pri tem so zaplenili 12.000 ton potencialno nevarnih živil v vrednosti 28 milijonov evrov.

Od tega je bilo največ hrane za živali (5000 ton), alkoholnih pijač (2000 ton) ter večja količina kosmičev, žit, kave, čaja in začimb. Zaplenili so tudi velike količine žefrana – 90 kilogramov v Španiji in sedem kilogramov v Belgiji. Skupna vrednost je bila 306.000 evrov. Ameriške oblasti pa so zaplenile 147 kilogramov semen mareličnih jedrc, ki so jih preprodajalci ponujali kot zdravilo za raka.