Europol objavil seznam najbolj iskanih ubežnikov, med njimi tudi Slovenec

Od leta 2016, ko so postavili spletno stran, so uspešno prijeli 110 ubežnikov, v lanskem letu 16. "Poleg namigov, ki smo jih prejeli od javnosti, se je nekaj osumljencev po objavi tiralice odločilo predati. 41 aretacij od 110 pa je bilo neposredno povezanih z odzivi preko spletne strani."

"Nekateri od njih lahko trenutno živijo celo razmeroma običajno življenje, vendar imajo temno, kriminalno preteklost, ki jo želijo skriti," so zapisali pri Europolu, kjer naprošajo javnost, naj obiščejo njihovo spletno stran, si ogledajo slike ubežnikov in anonimno sporočijo, ali so morda koga od njih prepoznali. Na spletni strani je trenutno objavljenih 62 ubežnikov.

Namestnik izvršnega direktorja Europola za operacije Jean-Philippe Lecouffe je dejal, da je v središču te kampanje zadoščenje žrtvam. "S pregledovanjem spletnega mesta EU Most Wanted in ogledom ubežnikov bi lahko pomagali prijeti dolgo iskanega kriminalca in ga privesti pred sodišče. Europol in nacionalni organi kazenskega pregona potrebujejo vašo pomoč za zaščito evropskih državljanov," je dejal.

Vsi člani ENFAST so specializirani za iskanje kriminalcev na begu, ki so ali osumljeni ali obsojeni hudih kaznivih dejanj in so predmet evropskih nalogov za prijetje. "Sodelovanje med državami članicami je ključnega pomena pri obravnavanju te vrste čezmejnega kriminala, saj nekateri ubežniki pobegnejo iz države v državo in se večkrat izognejo organom pregona," so že zapisali v izjavi za javnost.

Med 62 iskanimi ubežniki je tudi slovenski državljan, ki ga sumijo transporta 300 kilogramov prepovedane droge v vrednosti petih milijonov evrov, ki je 27. aprila 2018, skrita med lepilom za keramiko, prispela v Luko Koper.