Eurostar odpovedal vse železniške prevoze, v Londonu nepopisna gneča

"Zaradi težav z napajanjem in posledične okvare vlaka Le Shuttle je predor pod Rokavskim prelivom trenutno zaprt," je zapisano na spletni strani Eurostarja. Zaradi nastalih razmer nimajo druge izbire, kot da do nadaljnjega ustavijo vse storitve, so opozorili.
Potnike prosijo, naj ne hodijo na železniško postajo. Obenem se jim opravičujejo za vpliv, ki ga lahko ima dogodek na njihove potovalne načrte.
Upravljavec predora pod Rokavskim prelivom Getlink je pozneje sporočil, da se bo železniški promet danes popoldne postopoma ponovno vzpostavil.
"V torek zjutraj je prišlo do incidenta, povezanega z izpadom električne energije za vlake v predoru, zaradi česar je potrebno tehnično posredovanje na kablih," je po poročanju AFP dejala tiskovna predstavnica družbe Getlink in dodala, da se bo promet postopoma vzpostavljal od 15. ure po srednjeevropskem času dalje.
