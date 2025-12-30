Eurostar odpovedal vse železniške prevoze, v Londonu nepopisna gneča

"Zaradi težav z napajanjem in posledične okvare vlaka Le Shuttle je predor pod Rokavskim prelivom trenutno zaprt," je zapisano na spletni strani Eurostarja. Zaradi nastalih razmer nimajo druge izbire, kot da do nadaljnjega ustavijo vse storitve, so opozorili.

Potnike prosijo, naj ne hodijo na železniško postajo. Obenem se jim opravičujejo za vpliv, ki ga lahko ima dogodek na njihove potovalne načrte.