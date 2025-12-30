Naslovnica
Tujina

Eurostar odpovedal vse železniške prevoze, v Londonu nepopisna gneča

London, 30. 12. 2025 15.36 pred 10 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S. STA
Nepopisna gneča na postaji v Londonu

Družba Eurostar, ki nudi železniške prevoze med Amsterdamom, Brusljem, Parizom in Londonom, je zaradi težave z napajanjem v predoru pod Rokavskim prelivom in posledične okvare vlaka do nadaljnjega ustavila vse prevoze. Upravljavec predora Getlink je medtem sporočil, da se bo železniški promet skozi predor popoldne postopoma ponovno vzpostavil.

"Zaradi težav z napajanjem in posledične okvare vlaka Le Shuttle je predor pod Rokavskim prelivom trenutno zaprt," je zapisano na spletni strani Eurostarja. Zaradi nastalih razmer nimajo druge izbire, kot da do nadaljnjega ustavijo vse storitve, so opozorili.

Potnike prosijo, naj ne hodijo na železniško postajo. Obenem se jim opravičujejo za vpliv, ki ga lahko ima dogodek na njihove potovalne načrte.

Upravljavec predora pod Rokavskim prelivom Getlink je pozneje sporočil, da se bo železniški promet danes popoldne postopoma ponovno vzpostavil.

"V torek zjutraj je prišlo do incidenta, povezanega z izpadom električne energije za vlake v predoru, zaradi česar je potrebno tehnično posredovanje na kablih," je po poročanju AFP dejala tiskovna predstavnica družbe Getlink in dodala, da se bo promet postopoma vzpostavljal od 15. ure po srednjeevropskem času dalje.

eurostar železnica

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ata_jez
30. 12. 2025 15.51
Neuradno naj bi to bilo zaradi snega. Ferdamani koli! 🤣
Odgovori
0 0
