Britanski podjetniki pozivajo vlado, naj reši Eurostar

Simbol hitre železniške povezave med Otokom in Zahodno Evropo se je v času ostrejših koronskih omejitev in zaprtja meja znašel v težavah. Te omejitve pa se še zaostrujejo – vsi potniki iz Velike Britanije morajo ob prihodu v Francijo v sedemdnevno karanteno, po koncu katere morajo opraviti test na koronavirus. Nove ukrepe in karanteno ob prihodu pa uvajajo tudi na drugi strani Rokavskega preliva.

Britanska lobistična skupina London First v pismu finančnemu in prometnemu ministru Rishi SunakuinGrantu Shappsu, pod katerega se je podpisalo 25 poslovnežev in akademikov in ki ga je pridobil Bloomberg, piše, da Eurostar potrebuje "hitro ukrepanje za zaščito svoje prihodnosti". Opozarja, da obstaja "realno tveganje" za preživetje podjetja brez državne pomoči, brez finančnih sredstev bi lahko prevoznik ostal že čez nekaj mesecev. Velika Britanija je leta 2015 sicer prodala svoj 40-odstotni delež v podjetju, kar pod vprašaj postavlja možnost vladne pomoči, še piše Bloomberg. Eurostar sicer v Veliki Britaniji zaposluje 1200 ljudi.

Pretekli teden je francoski državni železniški operater SNCF, ki je večinski lastnik Eurostarja, sporočil, da so se njihove storitve v primerjavi z letom prej zmanjšale za 85 odstotkov, promet pa se je znižal za kar 95 odstotkov. "Podjetje je v kritičnem stanju, zelo kritičnem," je po poročanju AFP dejal Christophe Fanichet iz SNCF.