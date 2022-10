Eurowings pred tridnevno stavko pilotov odpovedal več sto letov

Sindikat pilotov Cockpit je pilote Eurowingsa pozval, naj od polnoči v ponedeljek do vključno srede prenehajo delati. Kot razlog za poziv so v sindikatu navedli nezadostno ponudbo delodajalca v okviru pogajanj o kolektivni pogodbi.

Od 400 letov, načrtovanih za ponedeljek, jih bo predvidoma izvedenih več kot 230. Tudi za torek in sredo pri nizkocenovnem letalskem prevozniku, ki sodi pod okrilje nemške Lufthanse, pričakujejo, da bodo lahko izvedli več kot polovico načrtovanih poletov, med drugim ker stavka ni zajela avstrijske podružnice Eurowings Europe.

Prav tako stavka ni prizadela podružnice Eurowings Discover, ki leti iz Frankfurta in Münchna. Eurowings poleg tega pogosto uporablja letala partnerskih podjetij, ki opravljajo nekatere polete.

Razpored letov za torek in sredo bo objavljen takoj, ko bo jasno, koliko pilotov se bo pridružilo stavki, so še sporočili iz Eurowingsa in hkrati potnike pozvali, naj stanje svojih letov spremljajo na spletni strani ali v aplikaciji.