Eva Kaili pred sodišče: 'Borila se bo, da dokaže svojo nedolžnost'

Tudi očeta so tekom preiskave že privedli na zaslišanje, vendar so ga kasneje izpustili. Poleg denarja, ki so ga našli v Kailijevem belgijskem stanovanju, je policija v kovčku pri očetu odkrila še 750.000 evrov, pri Panzeriju pa še 600.000 evrov.

Kailijevo so aretirali 9. decembra, ko je belgijska policija med preiskavo na več naslovih odkrila 1,5 milijona evrov gotovine. Nekdanja podpredsednica parlamenta je bila kmalu zatem obtožena, vse od takrat pa je v priporu. Takrat so aretirali še tri osumljene v zadevi - njenega partnerja, nekdanjega italijanski evroposlanca Antonia Panzerija in Niccola Figa-Talamanca, generalnega sekretarja nevladne organizacije No Peace Without Justice. Vsi štirje osumljeni so obtoženi korupcije in pranja denarja ter hudodelskega združevanja.

Vodja mednarodnega sindikata Luca Visentini je v torek povedal, da je od Panzerijeve nevladne organizacije Fight Impunity prejel 50.000 evrov. Dejal je, da je denar namenjen kritju izdatkov za njegovo kampanjo za prevzem položaja generalnega sekretarja Mednarodne konfederacije sindikatov (ITUC).

Evropska poslanka sicer zanika, da bi od Katarja v zameno za vplivanje na odločitve v Evropskem parlamentu prejemala denar. Obtožbe pa zanikajo tudi v Katarju, kjer so opozorili, da bi lahko nadaljnja povezava tega s škandalom "negativno" vplivala na vezi in njegovo dobavo zemeljskega plina v Evropsko unijo.