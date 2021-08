Na evakuacijskem letalu iz Kabula je bilo dejansko 823 potnikov, ne 640

Rekordno število potnikov

Gre za rekordno število ljudi, ki so bili naenkrat prepeljani z letalom C-17.

Leta 2013 je C-17 evakuiral 670 ljudi, ki so bežali pred tajfunom na Filipinih. Vse do zdaj pa je bila ta evakuacija tudi rekordna. Ameriška vojska trdi, da sprva sicer niso nameravali sprejeti tako velikega števila potnikov, vendar so prestrašeni Afganistanci, ki so imeli dovoljenje za evakuacijo, splezali skozi že napol zaprta vrata letala. Namesto da bi begunce skušali spraviti z letala, se je posadka odločila za odhod.

Afganistanci so na poti iz Kabula v letalsko oporišče Al Udeid v Katarju, tako kot takrat Filipinci, sedeli kar na tleh letala. Za njihovo varnost so skrbeli improvizirani "varnostni pasovi", ki so pravzaprav trakovi za tovor in povezujejo obe strani letala.