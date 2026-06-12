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Po izbruhu hantavirusa obtičala na otoku: za njeno evakuacijo skoraj milijon

Washington, 12. 06. 2026 12.19 pred 11 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.L.
Otok Pitcairn

Američani bodo plačali 750 tisoč dolarjev (647.400 evrov) za evakuacijo njihove državljanke z zasebno jahto z oddaljenega otoka v Južnem Pacifiku. Ženska je na otoku, ker je bila aprila na ladji MV Hondius, kjer je nato izbruhnil smrtonosni hantavirus.

Američanka je obtičala na otoku sredi Pacifika.
Američanka je obtičala na otoku sredi Pacifika.
FOTO: Google Maps

Američanka, ki je bila lahko izpostavljena virusu, je po odhodu z ladje odletela v San Francisco, nato pa prek Tahitija na osamljeno britansko ozemlje Pitcairn z le okoli 50 prebivalci, brez letališča in z redkimi ladijskimi povezavami, podrobnosti vladnega dokumenta navajajo pri AP.

Kako visoki bodo skupni stroški evakuacije, še ni znano, saj operacija še poteka, so razkrili anonimni viri.

Ladjo MV Hondius so več dni zadrževali na morju.
Ladjo MV Hondius so več dni zadrževali na morju.
FOTO: Profimedia

Proces evakuacije se sicer vleče že več tednov. Najprej so britanske oblasti, ker je otok del njihovega prekomorskega ozemlja, od ZDA zahtevale pomoč pri evakuaciji ženske na Tahiti, ki pa je del francoskega čezmorskega teritorija Francoska Polinezija. Njihovi organi ji niso dovolili vstopa na njihovo ozemlje, ker Američanka ni razkrila vseh podrobnosti predhodnih potovanj in morebitnih izpostavljenosti.

Američanko, ki sicer nima nobenega simptoma, naj bi sedaj najprej prepeljali na Velikonočni otok, ki pripada Čilu. Od tam naj bi poletela v Santiago in od tam naprej v ZDA.

Zunanje ministrstvo pojasnjuje le, da si v primeru, ko je njihov državljan v tujini v nevarnosti in nima dostopa do komercialnega prevoza, prizadevajo zagotoviti ustrezno pomoč, da ga pripeljejo domov ali na drugo varno lokacijo.

Evakuacija potnikov z ladje Hondius na Tenerifu
Evakuacija potnikov z ladje Hondius na Tenerifu
FOTO: AP

Sklad za nujne primere kopni

Denar za evakuacijo so sicer zagotovili iz sklada zunanjega ministrstva za nujne primere, ki pa je najbolj izpraznjen v zadnjih sedmih letih, počasi naj bi se jim kazale tudi že rdeče številke. V zadnjem času so namreč ogromno denarja porabili za hitre evakuacije ameriških diplomatov in zasebnih državljanov z Bližnjega vzhoda in iz Afrike ob izbruhu ebole.

Uradniki naj bi sedaj razmišljali, kako sklad spraviti nazaj na zeleno vejo. Iz drugih računov in skladov naj bi prenesli kar 50 milijonov dolarjev. Denar bi tako odščipnili proračunu za varnost, gradnjo in vzdrževanje veleposlaništev in računu, s katerim financirajo širjenje svojega diplomatskega programa. Končne odločitve o prenosu denarja sicer še ni, navaja AP.

Razlagalnik

Hantavirusi so skupina virusov, ki jih večinoma prenašajo glodavci, kot so miši in podgane. Ljudje se z njimi najpogosteje okužijo prek vdihavanja aerosola, ki vsebuje izločke okuženih živali, na primer njihov urin, blato ali slino. Bolezen se ne prenaša neposredno s človeka na človeka, temveč zahteva stik z okuženim okoljem. Pri ljudeh lahko povzroči resne zdravstvene zaplete, vključno s hemoragično mrzlico z renalnim sindromom ali hantavirusnim pljučnim sindromom, ki prizadene dihala in lahko vodi do odpovedi organov.

Na križarki MV Hondius je med plovbo iz Argentine izbruhnil redek hantavirus. Zaradi okužbe trije potniki umrli. Na ladji so uvedli izolacijo, zaščitne ukrepe in jo več dni zadržali na morju, potnike so nato evakuirali na Tenerifih in jih evakirali v domovine. Križarka je na koncu priplula v Rotterdam, kjer so jo razkužili.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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Hudi časi
12. 06. 2026 12.33
Očitno na otok ni prišla z letalom, ker tega na otoku ni. Torej je prišla z ladjo. In tako naj tudi odide.
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