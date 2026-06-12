Po izbruhu hantavirusa obtičala na otoku: za njeno evakuacijo skoraj milijon

Američanka je obtičala na otoku sredi Pacifika. FOTO: Google Maps

Američanka, ki je bila lahko izpostavljena virusu, je po odhodu z ladje odletela v San Francisco, nato pa prek Tahitija na osamljeno britansko ozemlje Pitcairn z le okoli 50 prebivalci, brez letališča in z redkimi ladijskimi povezavami, podrobnosti vladnega dokumenta navajajo pri AP. Kako visoki bodo skupni stroški evakuacije, še ni znano, saj operacija še poteka, so razkrili anonimni viri.

Ladjo MV Hondius so več dni zadrževali na morju. FOTO: Profimedia

Proces evakuacije se sicer vleče že več tednov. Najprej so britanske oblasti, ker je otok del njihovega prekomorskega ozemlja, od ZDA zahtevale pomoč pri evakuaciji ženske na Tahiti, ki pa je del francoskega čezmorskega teritorija Francoska Polinezija. Njihovi organi ji niso dovolili vstopa na njihovo ozemlje, ker Američanka ni razkrila vseh podrobnosti predhodnih potovanj in morebitnih izpostavljenosti. Američanko, ki sicer nima nobenega simptoma, naj bi sedaj najprej prepeljali na Velikonočni otok, ki pripada Čilu. Od tam naj bi poletela v Santiago in od tam naprej v ZDA. Zunanje ministrstvo pojasnjuje le, da si v primeru, ko je njihov državljan v tujini v nevarnosti in nima dostopa do komercialnega prevoza, prizadevajo zagotoviti ustrezno pomoč, da ga pripeljejo domov ali na drugo varno lokacijo.

Evakuacija potnikov z ladje Hondius na Tenerifu FOTO: AP

Sklad za nujne primere kopni

Denar za evakuacijo so sicer zagotovili iz sklada zunanjega ministrstva za nujne primere, ki pa je najbolj izpraznjen v zadnjih sedmih letih, počasi naj bi se jim kazale tudi že rdeče številke. V zadnjem času so namreč ogromno denarja porabili za hitre evakuacije ameriških diplomatov in zasebnih državljanov z Bližnjega vzhoda in iz Afrike ob izbruhu ebole. Uradniki naj bi sedaj razmišljali, kako sklad spraviti nazaj na zeleno vejo. Iz drugih računov in skladov naj bi prenesli kar 50 milijonov dolarjev. Denar bi tako odščipnili proračunu za varnost, gradnjo in vzdrževanje veleposlaništev in računu, s katerim financirajo širjenje svojega diplomatskega programa. Končne odločitve o prenosu denarja sicer še ni, navaja AP.