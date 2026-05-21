Evakuacija, bombni tehniki, zamude letov zaradi naprave za odstranjevanje dlak

Varnostniki na letališču Avalon pri Melbournu so med pregledom prtljage odkrili sumljiv predmet in sprožili preplah. Na kraj so kmalu prispeli bombni tehniki, ki so po pregledu ugotovili, da je šlo za napravo za lasersko odstranjevanje dlak in embalažo za vročo čokolado, poroča BBC.

Lastnika prtljage, moškega iz Melbourna, so policisti sprva pridržali, nato pa izpustili brez obtožb. Letališče so ponovno odprli štiri ure po incidentu. Po besedah predstavnika policije zvezne države Viktorija Nicka Ueberganga je posredovanje trajalo dlje, ker lastnik prtljage ni želel sodelovati.

Predstavniki letališča so poudarili, da incident kaže na učinkovitost varnostnih postopkov, saj so ukrepali takoj po zaznavi sumljivega paketa. Potniki so medtem poročali o zmedi in večurnem čakanju na parkirišču brez osnovne oskrbe. Zaradi varnostnega preplaha sta bila odpovedana dva domača leta, več drugih pa je imelo zamude.