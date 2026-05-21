Tujina

Evakuacija, bombni tehniki, zamude letov zaradi naprave za odstranjevanje dlak

Sydney, 21. 05. 2026 09.08 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Letališče Avalon pri Melbournu

Bombni preplah je za več ur ohromil delovanje letališča Avalon pri Melbournu. Sumljiv paket, zaradi katerega so evakuirali del domačega terminala in zamaknili več letov, se je po posredovanju specialne enote za protibombno zaščito izkazal za napravo za lasersko odstranjevanje dlak in embalažo za vročo čokolado.

Varnostniki na letališču Avalon pri Melbournu so med pregledom prtljage odkrili sumljiv predmet in sprožili preplah. Na kraj so kmalu prispeli bombni tehniki, ki so po pregledu ugotovili, da je šlo za napravo za lasersko odstranjevanje dlak in embalažo za vročo čokolado, poroča BBC.

Letališče Avalon pri Melbournu
Letališče Avalon pri Melbournu
FOTO: Shutterstock

Lastnika prtljage, moškega iz Melbourna, so policisti sprva pridržali, nato pa izpustili brez obtožb. Letališče so ponovno odprli štiri ure po incidentu. Po besedah predstavnika policije zvezne države Viktorija Nicka Ueberganga je posredovanje trajalo dlje, ker lastnik prtljage ni želel sodelovati. 

Predstavniki letališča so poudarili, da incident kaže na učinkovitost varnostnih postopkov, saj so ukrepali takoj po zaznavi sumljivega paketa. Potniki so medtem poročali o zmedi in večurnem čakanju na parkirišču brez osnovne oskrbe. Zaradi varnostnega preplaha sta bila odpovedana dva domača leta, več drugih pa je imelo zamude.

JanezNovak13
21. 05. 2026 09.58
Še dobro, da ni bil veseljak. Bi bile punce nevoščljive.
NeXadileC
21. 05. 2026 09.53
Kdo se že boji sumljivih paketov?
