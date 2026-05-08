Iskanje stikov se nadaljuje: kdo vse je sploh bil na ladji?

Potnike bodo evakuirali po strogo varovanih koridorjih. FOTO: Profimedia

Ladja naj bi v nedeljo zgodaj zjutraj prispela na španski otok Tenerife in šele ko bodo pripravljeni vsi repatriacijski leti, bodo potnike in posadko s čolni odpeljali do izoliranih in varovanih vozil in nato na letala. Na Tenerife bodo svoje letalo poslale ZDA in Velika Britanija. Druge države še niso javile svojih načrtov, zato še ni znano, koliko časa bodo morali potniki in posadka na evakuacijo čakati na ladji. Po podatkih, ki jih navaja upravitelj ladje, je bilo na ladji okoli 150 oseb iz 28 držav. Nekateri med njimi so ladjo zapustili predčasno. Tudi na otoku Sveta Helena, ko so s plovila odnesli truplo Nizozemca, ki je bil prva žrtev. Na ladji je največ Filipincev, vsi so člani posadke, in Američanov. Sledijo Britanci, Nizozemci, Španci, Nemci, Kanadčani, Francozi, Ukrajinci, Avstralci, Belgijca, Irca, Švicarja, Nova Zelandca, Indijca in po ena oseba iz Grčije, Japonske, Argentine, Danske, Singapurja, Švedske, Poljske, Rusije, Portugalske, Črne gore, Gvatemale in z otoka Sveti Krištof in Nevis.

Lokacija ladje Hondius, ki pluje proti Kanarskim otokom. FOTO: Profimedia

A glavno vprašanje, s katerim se ukvarjajo vsi: koliko od teh ljudi je bilo morda izpostavljenih virusu? Z ladje so sporočili, da so pred izbruhom virusa opravili dva postanka. Najprej na oddaljenem otoku Tristan da Cunha, kjer se je nato vkrcalo še šest potnikov, na naslednjem otoku Sveta Helena pa se je izkrcalo 30 potnikov, med njimi tudi nizozemska državljanka. Njen partner je pred tem na ladji umrl. Državljanstvo dveh od teh 30 še ni znano. Podjetje Oceanwide Expeditions, ki upravlja z ladjo, je bilo nato prisiljeno posodobiti število in državljanstvo potnikov, ki so izstopili na otoku Sveta Helena. V primerjavi s podatki nizozemskih oblasti so namreč odkrili neskladje, njihovo število pa je bilo nižje od ocene nizozemskega zunanjega ministrstva. Razlog za razliko pa ni znan. Britanske oblasti so danes sporočile, da so enega od prebivalcev otoka Tristan da Cunha hospitalizirali z znaki hantavirusa, vendar še ni jasno, ali je bila ta oseba tudi potnik na ladji. Podatki Oceanwide Expeditions, ki upravlja z ladjo, so sicer že od začetka različni. Sprva so poročali, da je z njihovo ladjo iz Argentine odplulo 114 potnikov in neznano število posadke. Nato pa so javili, da je imela ladja 61 članov posadke iz 12 držav. Ali se je posadka med plovbo menjala, ni znano.

Kje so potniki?

Kje so torej potniki, ki so ladjo zapustili na otoku Sveta Helena? Številni so odpotovali naprej v druge države. Nizozemske oblasti na primer ugotavljajo, s kom vse je bila v stiku žena pokojnega Nizozemca, ki je odletela v Johannesburg, nato pa se je za kratek čas vkrcala še na letalo za Amsterdam. Letalo je nato zapustila, ker je bila preveč bolna za potovanje, kasneje je v bolnišnici umrla. Nizozemska javna služba trenutno išče vse, ki so bili na letalu z bolno Nizozemko, preden je zapustila letalo. Britanci so medtem izsledili svoje državljane, ki so bili na ladji. Dva sta že v samoizolaciji, štirje še vedno na otoku Sveta Helena, eden pa je zunaj Velike Britanije. S koliko drugimi osebami so ti potniki že bili v stiku, britanski uradniki niso javno povedali ali pa niti ne vedo, navaja AP.

