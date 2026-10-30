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Evakuacija v mestu Oleški se je začela, mnogi ne želijo oditi

Oleški, 30. 10. 2026 12.28 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Evakuacija iz mesta Oleški

Evakuacija ukrajinskega mesta Oleški, ki je pod rusko okupacijo, že poteka, so potrdile ruske in ukrajinske oblasti. Na celotnem območju frontne črte v regiji Herson velja premirje, ki ga je posredovala prva dama ZDA Melania Trump. To je omogočilo tudi razminiranje ceste, ki vodi iz mesta.

Prebivalci Oleškija, mesta v Hersonskem okrožju, ki ga želijo zapustiti, imajo za to na voljo štiriurno časovno okno. Evakuacijski konvoj s 25 avtobusi bo do 14. ure iz mesta odpeljal do 750 ljudi. Na voljo bodo tudi reševalna vozila za osebe z omejeno mobilnostjo, piše BBC.

Vstopil je tudi konvoj s humanitarno pomočjo. Ruski časnik Izvestija poroča, da je konvoj prevažal hrano in medicinske pripomočke. Po razpoložljivih informacijah se je namreč kljub obsežnemu uničenju in pomanjkanju plina, elektrike ter tekoče vode v mestu odločilo ostati več sto ljudi.

Ukrajinski varuh človekovih pravic Dmitro Lubinets in ruska varuhinja človekovih pravic Yana Lantratova pred odhodom v Oleški.
Ukrajinski varuh človekovih pravic Dmitro Lubinets in ruska varuhinja človekovih pravic Yana Lantratova pred odhodom v Oleški.
FOTO: AP

"Vsem, ki želijo zapustiti Oleški, bomo omogočili varen odhod," je povedal ukrajinski varuh človekovih pravic Dmytro Lubinets. "Hkrati bodo tisti, ki se bodo odločili ostati, to lahko storili in prejeli vso potrebno humanitarno pomoč."

Ukrajinsko ozemlje je od mesta oddaljeno pet kilometrov, vendar bodo morali evakuiranci najprej odpotovati na ozemlje pod rusko okupacijo, nato pa v južno rusko mesto Anapa. Tam se bodo vkrcali na letalo ruske vlade, ki jih bo prepeljalo v beloruski Gomel. Od tam bodo pot nadaljevali z avtomobilom čez mejo v ukrajinsko regijo Černigov.

Lubinets in njegova ruska kolegica Yana Lantratova sta skupaj odpotovala v mesto in pojasnila, da so prebivalcem ponudili možnost, da se razdelijo v dve skupini glede na to, ali želijo oditi na ozemlje pod ruskim nadzorom ali v Ukrajino, piše BBC.

"Težava je v tem, da veliko ljudi ostaja," je dejal Lubinets. "Povedali so mi, da je to njihova lastna odločitev. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bo humanitarna pomoč prispela do njih."

Rusija je sicer sporočila, da je za prebivalce, ki ne želijo oditi, pripravila "več deset ton" pomoči, med drugim hrano, zdravila, higienske pripomočke in gorivo za generatorje.

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Starejša generacija ostaja

Prebivalka mesta je za BBC povedala, da se je odločila, da ne bo odšla, ker "niso želeli vzeti mojih živali".

Olena, ki zdaj živi v Kijevu, je povedala, da bodo v mestu ostali tudi njena babica in drugi družinski člani. "Starejša generacija noče oditi," je povedala za BBC. "Očeta sem komaj prepričala, naj odide, pa še to samo zato, ker sem pred kratkim rodila otroka, ki ga sicer nikoli več ne bi videl."

Sestra njene babice je lansko zimo umrla. "Izgubila je noge, potem ko je stopila na mino, prekrito s snegom. Ljudje so jo v bolnišnico prepeljali s samokolnico," je povedala Olena. "Tako domačini v Olekih v bolnišnico in bolnišnično mrtvašnico prevažajo vse ranjene in mrtve – z vrtnimi samokolnicami."

Prekinitev ognja naj bi veljala do konca nedelje, 1. novembra. Prebivalcem regije Herson je prinesla prvih nekaj dni miru od začetka obsežne ruske invazije na Ukrajino februarja 2022.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sicer za rusko državno televizijo povedal, da je Oleški osamljen primer, ki ga ne bi smeli posploševati na širši mirovni proces v Ukrajini.

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