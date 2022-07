Evakuacija zaradi izbruha vulkana na Japonskem

Na jugu Japonske so morali danes zaradi izbruha vulkana evakuirati več deset ljudi. Ljudem so naročili, naj zapustijo svoje domove, ko je japonska meteorološka agencija (JMA) izdala najvišjo stopnjo opozorila za vulkan Sakurajima v prefekturi Kagošima. Na posnetkih je bilo videti lavo in temne oblake pepela, ki se vijejo iz vulkana. Po poročanju japonske javne televizije NHK poročil o morebitni škodi trenutno sicer ni.

Vulkan je izbruhnil malo po 20. uri po lokalnem času. "Stanovanjska območja v krajih Arimura in Furusato znotraj trikilometrskega območja okrog kraterja na vrhu Sakurajime bi morala biti v visoki pripravljenosti," so še sporočili iz JMA. V obeh krajih naj bi bilo 77 prebivalcev. JMA je dvignila opozorilo za vulkan Sakurajima na najvišjo stopnjo. Pred izbruhom je bilo opozorilo na tretji stopnji, za katero velja prepoved obiska vulkanske gore. Vulkan Sakurajima pogosto bruha dim in pepel in je velika turistična atrakcija. V preteklosti je bil otok, a je sedaj zaradi preteklih izbruhov povezan s polotokom. Znova opozorilo po več letih Na Japonskem so nazadnje izdali najvišje opozorilo za evakuacijo zaradi vulkana leta 2015, ko je izbruhnil vulkan na otoku Kučinoerabu, prav tako v prefekturi Kagošima. Japonska ima veliko aktivnih vulkanov, saj leži na tako imenovanem tihomorskem ognjenem obroču, kjer zabeležijo levji delež potresov in vulkanskih izbruhov na svetu.